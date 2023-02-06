Пробки в Новосибирске «очистят» от большегрузов

Мэрии Новосибирска совместно с региональным Минтрансом предстоит проработать вопрос по поводу урегулирования движения крупногабаритного грузового транспорта по территории города, особенно в «часы пик». Такую задачу обозначил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания. Как напомнил глав региона, ранее, в период пандемии уже действовала практика регулирования потока движения большегрузов через Новосибирск.

— Попытаемся заняться этим и в «мирное время», потому что необходимость есть, — говорит губернатор. — Несколько дней назад еду по Большевистской улице и вижу, как через пробки пробираются зерновозы с прицепами. Явно, машина идёт на мелькомбинат. То, что аграрии везут перерабатывать зерно, конечно, хорошо, здорово. Но почему в пятницу в 17 часов? Это просто показатель. Думаю, что есть и другие предприятия. Им необязательно доставлять свои грузы фурами и прицепами именно в «час пик». Напомню, в 2020 году, в период пандемии у нас такой опыт был.

Напомним, что, помимо регулирования движения большегрузов, в мэрии Новосибирска в конце прошлого года обозначили ещё ряд «дорожных» направлений работы по борьбе с пробками. Как сообщал во время прямого эфира на радио «Городская волна» глава города Анатолий Локоть, во-первых, речь идёт о доведении до ума Дзержинской линии метрополитена. Во-вторых, предполагается продолжать развитие Ленинской линии.

— Продлевать надо в обе стороны — в сторону площади Станиславского и за площадь Калинина, в сторону бывшего городского аэропорта, — сообщал Анатолий Локоть. — Это — перспективное направление, там будут появляться новые жилмассивы. Третье направление — так называемая левобережная ветка приблизительно параллельно Оби. Такая перспективная линия есть.

В-третьих, по словам мэра, необходимо развитие дорожной инфраструктуры отдалённых микрорайонов, в частности, в Октябрьском районе города. Сейчас разрабатывается проект магистрали, которая бы выходила на ул. Снежиной и дальше — на ул. Выборную. Это, по мнению главы города, во многом разрядило бы обстановку с транспортом в данной части города. Сейчас проектно-сметная документация по дороге находится в разработке. Ее строительство предполагается начать в текущем году.

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