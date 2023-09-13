На мосту через реку Тулу полностью выполнен ремонт четырех полос из шести

На ремонт моста на ул. Сибиряков-Гвардейцев через реку Тулу было направлено 129 млн рублей. Полностью выполнен ремонт четырех полос из шести, оставшиеся две завершат досрочно – в первой декаде октября – об этом на выездном совещании заявил мэр Анатолий Локоть.

«Национальный проект БКД позволяет ремонтировать не только дороги, но и мосты. Мост через реку Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев – один из десяти объектов, которые мы ремонтируем в этом году по федеральной программе. Износ моста высокий, с момента начала его эксплуатации ремонта здесь не проводилось. Интенсивное движение обусловлено тем, что мост является выездом из Кировского района в сторону центра города. Здесь предусмотрен капитальный ремонт не только проезжей части, но и несущих конструкций, перил, тротуаров и ограждений. Очень важный момент при ремонте мостов – восстановление гидроизоляции. Если этого не делать, то очень быстро асфальт придет в негодность. Подрядчиком полностью выполнен ремонт четырех полос из шести, оставшиеся две завершат досрочно – в первой декаде октября. На мосту ремонтируем и трамвайные пути, работы на них начнутся сразу после окончания реконструкции моста и будут проводиться ночью, без нарушения трамвайного движения», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Протяженность сооружения – 138 метров, на мосту расположены шесть полос движения и трамвайные пути. Общая стоимость работ – 129 млн рублей. Проектом предусмотрен ремонт всего мостового полотна. На сегодня полностью завершены ремонт четырех полос из шести, а также демонтажные и укрепительные работы. Заменены опоры контактной сети и системы водоотвода. В ближайшие дни будет уложен выравнивающий слой, затем строители приступят к восстановлению гидроизоляции и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части в два слоя. Кроме того, строители заменят деформационные швы, полностью отремонтируют пешеходные зоны и ограждения безопасности.

Как подчеркнул заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин, на время ремонта трамвайные пути задействованы для проезда автомобилей. «После окончания установки бордюрного камня мостостроителями МКП «ГЭТ» приступит к ремонту путей с заменой рельсо-шпальной решетки, после чего начнется укладка плитки. Используемая плитка позволит выдержать нагрузку спецтранспорта, при этом трамвайные пути обособят от автомобильного движения. Всего будет отремонтировано 280 метров одиночного пути в составе мостового перехода».