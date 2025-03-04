Новый научный центр открылся в Новосибирской области по нацпроекту

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, открытие «Центра биологической защиты растений» имеет огромное значение для Новосибирской области. Она подчеркнула, что это ключевой элемент региональной стратегии, реализуемой в рамках национальных проектов «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Биоэкономика». Организация центра способствует замещению импортных биопрепаратов и экологизации сельского хозяйства. Разработки научных сотрудников позволяют не только снизить зависимость агропромышленности от химических веществ, но и увеличить экспортные возможности региона. Биотехнологии, по ее словам, являются одним из приоритетных направлений развития, и подобные проекты демонстрируют, как наука стимулирует экономический рост.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, участвовавший в презентации разработок центра, отметил, что в его составе функционируют пять лабораторий, где при поддержке правительства Новосибирской области ученые разрабатывают экологически чистые биопрепараты для защиты растений от вредителей и современные удобрения. Он подчеркнул, что процессы налажены от поиска действенных штаммов микроорганизмов до внедрения технологий в агропромышленный комплекс.

В ходе визита министр осмотрел лаборатории, занимающиеся разработкой биоинсектицидов и многофункциональных средств на основе бактерий и грибов. Ученые представили демонстрацию работы с вредными насекомыми, а также испытания биопрепаратов в регулируемой среде. Особое внимание привлекли методы культивирования энтомоакарифагов – полезных насекомых, естественным путем ограничивающих популяции вредителей, таких как клещ фитосейулюс и хищный клоп подизус.

На основе разработок центра уже налажено производство биологических препаратов, в том числе для борьбы с колорадским жуком. При поддержке региональных властей ведется разработка микробиологических удобрений, а также сотрудничество с биотехнологическими компаниями наукограда Кольцово для повышения эффективности средств защиты от вредителей. В структуру центра входят лаборатории, специализирующиеся на биологической защите растений, биотехнологиях, инновационных биопрепаратах, разведении энтомоакарифагов, микробиологии, физики и химии, а также экологии болезней растений.

Вадим Васильев также отметил, что за три года в рамках СиббиоНОЦ было создано около 500 единиц высокотехнологичной продукции, а объем работ, завершившихся созданием прототипа, превысил 1 миллиард рублей. В настоящее время НОЦ объединяет 89 участников.