Запреты, введенные из-за ящура, могут снять в Новосибирской области

Аграриям Новосибирской области сообщили, что в 2025 году может быть снят статус по ящуру с шести сибирских регионов. Решение примет Международное эпизоотическое бюро (МЭБ). Регион не регистрировал ящур более полувека, но есть риск проникновения вируса из соседних стран.

С 2020 года аграрии не могут вывозить скот и мясо в регионы, благополучные по ящуру, из-за статуса Новосибирской области. В 2022 году его изменили с «неблагополучной с вакцинацией» на «благополучную с вакцинацией», но ограничения на продажу скота сохраняются уже пять лет.

На II Сибирском молочном форуме министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут заявила, что существует вероятность положительного решения в пользу животноводов уже в текущем году.

— В ряде сибирских регионов [из-за статуса по ящуру] мы не можем перемещать скот. Очень надеемся, что в мае нам удастся изменить этот статус, если нам пойдут навстречу. Организация [МЭБ] находится в недружественной стране, но, тем не менее, вроде бы нас слышат, мы контактируем, — цитирует Лут издание BFM-Новосибирск.

Даже в условиях текущей геополитической ситуации аграрии считают, что неукоснительное соблюдение международных требований во многом вредит их деятельности. В Новосибирской области многие крупные хозяйства, включая племенные, понесли значительные убытки из-за введенных ограничений.

— Регионализация по ящуру — это настоящий бич. Нонсенс, когда в Новосибирской области, которая считается неблагополучной по ящуру, мы из северных районов не можем вывезти скот в Кемеровскую область за 100 км. Территории находятся фактически рядом, но у них разный статус, — говорит Игорь Елисеенко, председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб».

Чтобы все ограничения были сняты, регион должен получить статус «благополучный без вакцинации». Насколько известно из открытых источников, последняя вакцинация в области проводилась в феврале 2024 года.

Ящур — это опасное вирусное заболевание, которое поражает слизистые оболочки и кожу. Болезнь передаётся человеку от больных животных. Заражение человека происходит, в основном, при употреблении сырого молока, молочных продуктов и мяса. Реже это происходит при непосредственном контакте с больными животными или через инфицированные предметы, такие как подстилка или кормушка. Также есть вероятность воздушно-капельного заражения.

Ранее редакция сообщала о том, что бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области. Карантин по бешенству введен уже в четырех населенных пунктах региона.