Новосибирских работодателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество

С началом весны вступили в силу поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие понятие «наставничество в сфере труда» и определяющее ключевые принципы его организации. Эксперты hh.ru пояснили, что важно знать об изменениях.

В соответствии с документом наставничество признается дополнительной работой, за которую сотруднику положена оплата. При этом, с наставником должен быть заключен письменный договор, устное соглашение не имеет юридической силы. В противном случае, сотрудник не обязан выполнять функции наставника, а работодатель — выплачивать вознаграждение.

— Например, в некоторых организациях ЖКХ минимальная оплата за наставничество составляет не менее 10% от оклада наставника. Максимальная сумма не ограничена, и работодатель может установить размер выплаты по соглашению с работником, учитывая объем и содержание работы. Это может быть фиксированная сумма или процент от оклада. Важно, чтобы условия выплат соответствовали системам оплаты труда работодателя, — рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Дарья Ерзина.

Только при наличие письменного договора, сотрудник сможет обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда или прокуратуру, если руководитель откажется оплачивать наставничество. Помимо этого, можно сообщить о ситуации в профсоюз.

Добавим, что сотрудник может досрочно отказаться от наставничества, а работодатель — досрочно отменить соответствующее поручение, предупредив об этом минимум за три рабочих дня.

По данным hh.ru за январь-февраль 2025 года, упоминание наставничества встречается в среднем в каждой десятой вакансии (11%). Чаще всего такой подход к адаптации и развитию новых сотрудников практикуют в ИТ-компаниях, ретейле и телеком-отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что систему наставничества в сибирских компаниях обсудили на конференции в Сбере.