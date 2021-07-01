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Новый новосибирский «СмартСити» рассчитан на 20-25 тысяч человек

  • 01/07/2021, 17:44
Автор:
Новости Новосибирска
Большая часть жилья будет предоставляться в аренду приезжающим.

— В 2024 году на 6 станций «СКИФ»  поедут команды ученых не только из других регионов России, но и из других стран. Сейчас на руководителей каждой станции поступают заявки. Мы понимаем, что к нам на короткий период будут приезжать много людей с высочайшим IQ. Нам нужно создать условия, чтобы им у нас понравилось, захотелось остаться или приехать еще, — прокомментировала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова проект нового наукограда «СмартСити», разработка которого завершается в регионе.

Она подчеркнула, что «СмартСити» — это проект развития территории комфортного проживания, где человеку будет комфортно жить, работать, учиться, где будут созданы безопасные условия для его семьи, условия для организации досуга, взаимодействия с коллегами, нормальная дорожная инфраструктура.

— Это наша голубая мечта. Мы не можем сейчас сразу сделать весь Академгородок таким, но можем начать с небольшого проекта, чтобы потом тиражировать полученные наработки, — подчеркнула Мануйлова.

По ее словам, предварительная наполняемость «СмартСити» составит 20-25 тысяч человек. На территории разместят низкоэтажное комфортное жилье, которое станет предоставляться в аренду. Часть жилья будет в собственности.

— Мы готовы презентовать проект СмартСити на форуме «Технопром». До этого планируем еще проработать его на «Архипелаге» (Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121». — Ред.), который скоро стартует. Там есть трек для подготовки предложения по развитию таких особых, наукоемких территорий с высоким уровнем высокотехнологичного потенциала, — сообщила Мануйлова.

Как отмечал на заседании Совета главных архитекторов регионов РФ и стран СНГ, которое прошло в Новосибирске в июне, представитель разработчика проекта — ГБУ «Геофонд», «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдет часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планируется разместить инновационныц научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь планируется сдать к 2024 году, завершение проекта намечено на 2035 год.

Фото: скрин иллюстрации с ролика генерального проектировщика СКИФа, АО «ЦПТИ»

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Рубрики : Экономика Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : СмартСити СКИФ Академгородок


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