Мэрию Новосибирска «пропесочили» на Первом канале

Двухэтажный барак, расположенный почти в центре Новосибирска (улица Добролюбова, 128), жители прозвали «картонным домом». Вот уже 10 лет он разваливается на части.

— В 2011 году у нас стал осыпаться потолок, стены, из-за этого нам приходится делать в квартире ремонт через каждые 3-4 месяца. Мы начали ходить по инстанциям: обращались в мэрию, в ГЖИ (государственную жилищную инспекцию) и в управляющую компанию «Октябрьская», но дом не признавали аварийным. Нам сделали «капитальный» ремонт: у нас даже есть смета, где УК выполнила ремонт на 908 тысяч рублей. Приехала газель, два слесаря из ЖЭУ — и на саморезы снаружи обшили дом оргалитом, — пожаловалась в эфире программы «Мужское/Женское», которая прошла на Первом канале 25 июня, Яна Закомалдина жительница дома.

Первый раз жители барака пришли со своей жалобой на федеральный канал в прошлом году. После этого УК в доме сменилась, но с мертвой точки дело не сдвинулось, дом аварийным так и не признали. На сегодняшний день в нем проживают 8 семей: 4 квартиры находятся в собственности и 4 — муниципальные. Соседи разделились на 2 враждующих лагеря. Недовольные условиями жители хотят получить квартиры в новостройках и как можно скорее съехать. Противники переселения убеждены, что дому просто нужен капитальный ремонт. Отметим, что небольшой квартал, состоящий из 25 двухэтажных домов, находится возле сквера «Воинский» на пересечении улиц Добролюбова и Панфиловцев. Это почти центр города, неподалеку расположена станция метро, хорошие транспортные развязки, социальная инфраструктура.

— Меня пригласили на эту программу, обратились как к местному депутату, но и как профессионалу, который связан и имеет опыт работы с такими объектами. При поддержке строительной компании «Стрижи» мы организовывали расселение аварийных домов и учувствовали в признании их аварийными, — рассказывает Украинцев. — С жителями этого дома мы познакомились, изучили здание. На днях дом должны признать аварийными. За период съемок и запуска в эфир мы провели ряд действий, и сейчас ситуацию держим на контроле. Сейчас мы комплексно изучаем эту площадку, потому что дома там расположены очень близко, у всего квартала очень похожее состояние, но этот дом в этом околотке самый ветхий, самый аварийный.

В поддержку жителей выступил депутат горсовета Новосибирска, глава местного отделения партии «Зеленых» Игорь Украинцев, который также принял участие в передаче. Об этом он рассказал корреспонденту Infopro54.

Украинцев особенно подчеркивает ситуацию с «капитальным» ремонтом дома.

— Картоном забили стены… Такую работу осуществила предыдущая управляющая компания. Мы планируем разбираться, насколько было все правомерно сделано. На ремонт были потрачены деньги — деньги немалые. По факту ремонт выполнен не качественно, на лицо все признаки коррупционной составляющей, но мы изучаем все в комплексе, — заявил собеседник Infopro54.

— У нас, к сожалению, муниципалитет, по моей оценке, крайне неэффективно это делает. Мэр сам признает, что темпы расселения падают, — заявил Украинцев. — Второй момент, который возможен, — это привлечение инвесторов. Но на площадку он может выйти, если весь квартал будет рассматриваться комплексно. Может оказаться, что только весь земельный участок инвестору интересен. Нужно посчитать всю экономику проекта: сколько денег понадобится на расселение жильцов, в каком состоянии находятся коммуникации. Также должно быть участие муниципалитета и областных органов власти в этом проекте. Пока проект еще на старте. Мэрия в этом вопросе бездействовала, только наши действия совместно с Первым каналом помогли признать дом аварийным.

Также депутат отметил, что расселить один такой дом можно только силами муниципалитета, у которого на это есть определенные фонды и обязанности по расселению аварийных домов.

Ранее заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев сообщал, что до конца года в список аварийных домов в городе будут внесены 175 домов. Расселение должно произойти по муниципальной программе «Расселение ветхого аварийного жилищного фонда города», которая действует с 2019 по 2025 год.

Напомним, на сессии горсовета Новосибирска 30 июня Игорь Украинцев заявил, что намерен инициировать процедуру отзыва мэра города Анатолия Локтя.