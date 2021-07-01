В Новосибирске развернули уже более 5000 коек для пациентов с COVID-19

В общей сложности в Новосибирской области на сегодняшний день развернуто 5247 коек для пациентов с COVID-19. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— За последнюю неделю мы развернули дополнительный коечный фонд, учитывая, что количество госпитализированных пока у нас не снижается. Поэтому мы за этой ситуацией наблюдаем, следим, развертываем медицинские учреждения по потребности, — отметил Хальзов. — С сегодняшнего дня у нас заработал терапевтический корпус 25-ой больницы, перепрофилирована Обская центральная городская больница. Также рассматриваем перепрофилирование других медицинских учреждений в случае необходимости. В частности, первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. Ранее мы уже оснастили этой корпус дополнительными кислородными точками, чтобы оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

При этом в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время первым компонентом уже привиты 454 745 человек, полный курс прошли 330 791 человек.

— За последние 7 дней вакцинацию против коронавируса первым и вторым компонентом прошли свыше 71 тысячи человек. Общий темп составляет 10 252 человека в день, —цитирует пресс-служба правительства заместителя министра здравоохранения региона Андрея Лиханова.

30 июня регион получил 12 900 доз ГамКовидВак и 1 560 комплектов КовиВак. В ближайшее время ожидается поставка еще 25 тысяч доз. Всего на территории области работает 99 пунктов вакцинопрофилактики из них 44 в городе Новосибирске и 55 в районах, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

Пресс-служба правительства также сообщила, что регион получит 83 млн рублей на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19 из федерального бюджета.

На начало недели в ковид-стационарах области находилось 4385 человек, в медучреждениях было развернуто 4659 коек. По данным оперативного штаба, на 1 июля в Новосибирской области зарегистрировано 178 новых случаев заражения коронавирусом (всего 46 998 случаев), выздоровело 97 человек (41 727), скончались 9 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 072 человека.