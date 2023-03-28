Тем, кто прогорел на бирже, хотят возмещать 1,4 млн рублей

В случае, когда профессиональный участник фондового рынка становится банкротом, владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, которые держали у него средства, возместят ущерб в размере 1,4 млн руб. Об этом в беседе с изданием «Парламентская газета» рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Соответствующий законопроект планируют доработать до конца апреля ко второму чтению, уточнил он.

Основная цель предложенной инициативы — защитить средства индивидуальных инвесторов, которые работают через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

— Если профучастник, через которого работает инвестор, обанкротится, то деньги, хранившиеся на счетах банкрота, будут возвращены инвестору в сумме 1,4 миллиона рублей, — отметил Аксаков.

Вместе с тем он добавил, что страховая сумма будет аккумулироваться на спецсчетах, созданных профессиональными участниками рынка.

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