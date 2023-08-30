Новый порядок продажи рецептурных лекарств коснется препаратов из специального перечня

Продажа остальных медицинских препаратов останется без изменений.

Как сообщила на пресс-конференции 29 августа руководитель отдела организации и контроля муниципального предприятия Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» Ирина Балыбердина, новые правила – технические и касаются только аптек. Изменения не усложнят торговлю лекарственными препаратами для покупателей.

«Если гражданин применяет без рецепта врача препарат, входящий в группу сильнодействующих, я рекомендую планово записаться на осмотр, пройти необходимую дополнительную диагностику», – подчеркнула замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

По словам врио главы территориального управления Росздравнадзора Светланы Сгибневой, начиная с этой пятницы, при отпуске лекарств по рецепту аптеки будут предоставлять в государственную систему маркировки «Честный знак» дату, номер и серию рецепта. Аптеки будут фиксировать в системе маркировки эти три реквизита и без них не смогут продать, во-первых, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, которые [сейчас] продаются недобросовестными аптечными сетями без рецепта. Второй случай фиксации рецепта – лекарственные препараты, отпускаемые дистанционно на маркетплейсах, в интернет-аптеках. Третий вариант – льготные лекарственные препараты. Это необходимо, чтобы избежать мошеннических схем с лекарственными препаратами, купленными за счет бюджета.

Список препаратов предметно-количественного учета (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) утвержден приказом Минздрава РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».