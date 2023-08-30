Новосибирские бомбоубежища оснастят унитазами и сделают ремонт на 3,5 млн рублей

Департамент имущественных и земельных отношений объявил торги на текущий ремонт четырех бомбоубежищ в Новосибирске. Заявки от участников принимаются до 6 сентября.

Чиновники запланировали отремонтировать сразу четыре объекта, расположенных в подвале жилых домов. Порядок наведут в бомбоубежищах по следующим адресам:

На улице Оловозаводская, 8

Улице Эйхе, 2

Улице Мира, 28

Улице Аэропорт, 6.

В бомбоубежищах отремонтируют стены, потолок, пол, двери, системы водопровода, канализации, вентиляции, электроснабжения, установят умывальники и унитазы, а также накопители для чистой воды. Средства выделят из городского бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, что на модернизацию теплосетей Новосибирска направлено три миллиарда рублей.