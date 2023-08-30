Новосибирские бомбоубежища оснастят унитазами и сделают ремонт на 3,5 млн рублей

Департамент имущественных и земельных отношений объявил торги на текущий ремонт четырех бомбоубежищ в Новосибирске. Заявки от участников принимаются до 6 сентября.
Чиновники запланировали отремонтировать сразу четыре объекта, расположенных в подвале жилых домов. Порядок наведут в бомбоубежищах по следующим адресам:
В бомбоубежищах отремонтируют стены, потолок, пол, двери, системы водопровода, канализации, вентиляции, электроснабжения, установят умывальники и унитазы, а также накопители для чистой воды. Средства выделят из городского бюджета.
Ранее редакция сообщала о том, что на модернизацию теплосетей Новосибирска направлено три миллиарда рублей.
Фото: pixabay — TiBine
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