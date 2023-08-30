Под Новосибирском нашли гриб-мутант весом в 6 кг

Гриб-дождевик весом в 6 кг нашли в Ордынском районе Петровского сельсовета. Об этом сообщают в группе «Грибы и грибные места НСО» в Вконтакте.

— В детстве такими в футбол играли, — отметил один из комментаторов.

Под постом люди начали делится своими находками и способами приготовления:

— Тоже вчера на крупного наткнулась. Не настолько большого правда. В Кольцово. — Почистили как картошку и пожарили. — Я замораживаю пластами, зимой режу кубиками и добавляю в щи с квашеной капустой, очень вкусно.

Гриб дождевик — представитель семейства шампиньоновых, который объединяет как съедобные, так и несъедобные виды. Такое название он получил благодаря своей уникальной способности — впитывать влагу. Причем в таком количестве, что его структура становится желеобразной.

Ранее редакция сообщала о том, что грибники Новосибирска открыли сезон опят.