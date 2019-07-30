Новый продукт от Сбербанка: Аккредитив + Эскроу

Сбербанк предлагает застройщикам воспользоваться новым сервисом при продаже объектов жилой недвижимости – пополнение счета эскроу через аккредитив частными клиентами. Он работает следующим образом: участник долевого строительства вносит денежные средства для оплаты договора участия в долевом строительстве на аккредитив Сбербанка, а после регистрации договора в Росреестре банк переводит денежные средства на счет эскроу. Такая схема позволяет защитить обе стороны сделки.

— Сбербанк активно изучает потребности своих клиентов и разрабатывает новые сервисы с их учетом. Так в рамках реализации поправок к 214-ФЗ по запросу строительных компаний появился новый продукт – пополнение счетов эскроу через аккредитив. Новый сервис удобен и застройщикам, и будущим владельцам недвижимости. С одной стороны, покупатель может забронировать желаемую квартиру до заключения основного договора, а его денежные средства находятся под защитой банка на стадии строительства. С другой, деньги будут своевременно зачислены на счет эскроу застройщика. Все расчеты между участниками сделки прозрачны и безопасны, — отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

В соответствии с поправками к 214-ФЗ, вступившими в силу с 1 июля текущего года, застройщики осуществляют финансирование долевого строительства жилья только с применением эскроу-счетов. На данный счет будущий собственник квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию и передачи квартиры.

По данным на 1 июля, на территории действия Сибирского банка ПАО Сбербанк эскроу-счета открыты на сумму более 420 млн руб. Открытие счета производится аналогично открытию банковского вклада и занимает не более 10 минут при наличии полного пакета документов.