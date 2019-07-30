Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

«Обувь России» создаeт распределенный кол-центр на базе магазинов

Такая распределенная система позволит повысить эффективность работы контакт-центра и увеличить продажи.
  • 30/07/2019, 15:56
«Обувь России» создаeт распределенный кол-центр на базе магазинов

Группа компаний «Обувь России» в конце июля запустила распределенный кол-центр по всей розничной сети, сообщили в пресс-службе компании.

Суть нового проекта заключается в том, что, наряду с контакт-центром в центральном офисе, также оборудованы места для работы операторов в каждой торговой точке в регионах присутствия «Обуви России», а функцию операторов выполняют сами продавцы-консультанты, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами конкретного магазина. Все локальные точки кол-центра включены в единое информационное пространство; задачи и списки для обзвона генерируются автоматически из головного офиса для каждого магазина. Такая распределенная система позволит повысить эффективность работы контакт-центра и увеличить продажи.

Отмечается, что решение о внедрении проекта связано с активным развитием компании и направления дополнительных сервисов для покупателей, расширением сети по всей стране и увеличением клиентской базы.

— В основе стратегии компании лежит построение длительных отношений с нашими покупателями, мы постоянно обновляем ассортимент и набор сервисов. Поэтому, чтобы повысить лояльность клиентов, оперативно информировать их о проведении акций и запуске специальных предложений, а также снизить нагрузку на кол-центр в головном офисе, мы решили создать распределенный кол-центр. — комментирует Ольга Семенова, руководитель группы разработки и внедрения розничных проектов ГК «Обувь России». — Мы в течение месяца тестировали проект в двух городах — Новосибирске и Благовещенске, и мы уверены в его высокой эффективности, поскольку лучше всех наших клиентов знают продавцы. Часть из них уже много лет работают в компании, и у них сложились доверительные отношения с покупателями. Поэтому именно продавцы смогут лучшим образом преподнести информацию о наших сервисах и продуктах.

Внедрение распределенного кол-центра также позволит «Обуви России» повысить эффективность труда розничного персонала и обеспечить равномерную загрузку сотрудников в течение дня, поскольку обзвоны будут осуществляться в периоды естественного спада покупательской активности, например, в утреннее время рабочей недели.

В магазинах уже есть рабочие места с компьютером и постоянным доступом к Интернету, чтобы обслуживать клиентов по финансовым сервисам, оформлять договоры рассрочки и денежных займов. Теперь каждая торговая точка дополнительно оснащена гарнитурой, чтобы продавец-консультант мог обзванивать клиентов непосредственно из магазина. Таким образом, кол-центр функционирует в режиме 24/7/365 без привязки к часовым поясам, что актуально для «Обуви России», так как в настоящее время магазины компании представлены в более 300 городах.

В пресс-службе подчеркнули, что для технического обеспечения проекта IT-служба компании разработала отдельный программный модуль, который является частью системы управления финансовыми сервисами «Рассрочка 2.0» и интегрирован с модулем телефонии «Астериск». Все новые маркетинговые акции и задачи генерируются в центральном офисе. В соответствии с ними автоматически формируются списки для обзвона, они дробятся по регионам и магазинам, а затем поступают на рабочее место конкретного продавца. Результаты обзвона фиксируются в системе, разговоры записываются. Все информация отображается в единой информационной системе, поэтому для центрального офиса есть возможность анализировать результативность акций и в дальнейшем при необходимости вносить корректировки.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Криптобиокабины появятся в МФЦ области в 2019 году

Криптобиокабины появятся в МФЦ области в 2019 году

30/07/2019, 12:47
На их закупку и сопровождение в бюджете запланировано 4,86 млн рублей.

Не спит не только Москва, но и столица Сибири

30/07/2019, 11:37
Новосибирск вошел в ТОП-10 городов по вызову такси ночью.
Жители Новосибирской области стали чаще брать ипотеку для переезда к морю и в Москву

Жители Новосибирской области стали чаще брать ипотеку для переезда к морю и в Москву

30/07/2019, 10:54
В регионе рынок ипотеки традиционно «развернут» в сторону вторичного жилья.

Актуальный разговор

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Все материалы
Новости

В регионе два депутата досрочно лишены своих полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства

30/07/2019, 17:42

В Новосибирской области земельные участки дешевеют

30/07/2019, 17:28

С завтрашнего дня вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

30/07/2019, 16:41

Мужчины чаще готовы к ненормированному рабочему дню

30/07/2019, 16:18

Ритуальные услуги взяли под видеонаблюдение

30/07/2019, 16:12

Криптобиокабины появятся в МФЦ области в 2019 году

30/07/2019, 12:47

Не спит не только Москва, но и столица Сибири

30/07/2019, 11:37

Жители Новосибирской области стали чаще брать ипотеку для переезда к морю и в Москву

30/07/2019, 10:54

В Новосибирске прошел масштабный Форум «Женщина в бизнесе»

30/07/2019, 10:19

Нарушители земельного законодательства в регионе заплатят более 1,5 млн рублей

29/07/2019, 19:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска