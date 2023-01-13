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Личинки мух — новый источник пищевого белка

  • 13/01/2023, 17:46
Автор:
животные белки
Этот белок по свойствам превосходит соевый. Пока им подкармливают рыб, хотя учёные говорят о его безопасности и для людей.

В научно-учебной лаборатории биополимеров Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) в настоящее время проводятся работы по выделению животного белка из личинок тропической мухи, которая разводится здесь в специально созданных условиях. Как рассказывают в университете, из этих личинок можно выделять изолят белка, который по своим свойствам не будет отличаться от других белков животного происхождения, при этом по некоторым из них превосходить растительный, получаемый из сои.

Если выделить из личинок чистый изолят это будет просто белок без разницы, из чего, рассказывают сотрудники кафедры. Это животный белок, лучше усваиваемый, с наиболее богатым аминокислотным составом. У нас сейчас ставятся опыты на раках. Опыты показали, что у раков есть такая проблема, как каннибализм им не хватает хитина, и они начинают кушать друг друга. Когда им дали этих личинок, у них уровень каннибализма снизился.

Пока что белок такого происхождения используется в качестве добавки в рыбий корм. В то же время, как рассказывают в НГАУ, этот белок совершенно безвреден для человека. В подтверждение своих слов научные работники демонстративно съедают несколько личинок, предлагая это сделать и журналистам новосибирских СМИ. Соглашаются не все.

Как видите, я живой, ничего со мной не произошло, комментирует после «перекуса» один из научных работников. Это обжаренные личинки. Они биологически безопасны. Если человек в лесу потерялся, чтобы не искал, какие-то неизвестные грибы не пробовал, лучше личинок нажарить они безопасные. Они питательные. В них высокое содержание белка около 40%. Но нужно только пройти «границу», что «это только какие-то китайцы едят». На самом деле, во многих странах Европы есть разработанные сертификаты, которые разрешают употреблять насекомых в пищу.

Помимо кормовых добавок, как рассказывают в университете, в настоящее время, хитин личинок мух уже используется в косметологии, фармакологии, к примеру, в процессе изготовления зубных имплантов.

 

Ранее редакция сообщала о предложении по производству продуктов питания из насекомых.

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Рубрики : Технологии Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : пищевые добавки пищевой белок новые технологии личинки мух


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