Личинки мух — новый источник пищевого белка

В научно-учебной лаборатории биополимеров Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) в настоящее время проводятся работы по выделению животного белка из личинок тропической мухи, которая разводится здесь в специально созданных условиях. Как рассказывают в университете, из этих личинок можно выделять изолят белка, который по своим свойствам не будет отличаться от других белков животного происхождения, при этом по некоторым из них превосходить растительный, получаемый из сои.

— Если выделить из личинок чистый изолят — это будет просто белок без разницы, из чего, — рассказывают сотрудники кафедры. — Это — животный белок, лучше усваиваемый, с наиболее богатым аминокислотным составом. У нас сейчас ставятся опыты на раках. Опыты показали, что у раков есть такая проблема, как каннибализм — им не хватает хитина, и они начинают кушать друг друга. Когда им дали этих личинок, у них уровень каннибализма снизился.

Пока что белок такого происхождения используется в качестве добавки в рыбий корм. В то же время, как рассказывают в НГАУ, этот белок совершенно безвреден для человека. В подтверждение своих слов научные работники демонстративно съедают несколько личинок, предлагая это сделать и журналистам новосибирских СМИ. Соглашаются не все.

— Как видите, я живой, ничего со мной не произошло, — комментирует после «перекуса» один из научных работников. — Это — обжаренные личинки. Они биологически безопасны. Если человек в лесу потерялся, чтобы не искал, какие-то неизвестные грибы не пробовал, лучше личинок нажарить — они безопасные. Они питательные. В них высокое содержание белка — около 40%. Но нужно только пройти «границу», что «это только какие-то китайцы едят». На самом деле, во многих странах Европы есть разработанные сертификаты, которые разрешают употреблять насекомых в пищу.

Помимо кормовых добавок, как рассказывают в университете, в настоящее время, хитин личинок мух уже используется в косметологии, фармакологии, к примеру, в процессе изготовления зубных имплантов.

Ранее редакция сообщала о предложении по производству продуктов питания из насекомых.