Уборка дома после праздников

После Нового года и январских каникул нелегко возвращаться к привычному ритму. Вдобавок к работе появляются заботы по дому — убраться во всей квартире, вывезти осыпавшуюся новогоднюю ёлку, очистить диван или ковер от последствий застолья. Чтобы облегчить первые рабочие недели января, жители страны обращаются к специалистам по уборке. Согласно данным Авито Услуг, по итогам 2022 года спрос на услуги клининга в Новосибирске вырос сразу на 48% по сравнению с прошлым годом, а объявлений от мастеров чистоты за этот же период стало больше на 34%. Эксперты платформы Авито Услуги выяснили, во сколько жителям города обойдется уборка квартиры после длительных каникул.

Уборка квартиры

Помощников по проведению генеральной уборки в Новосибирске искали на 24% чаще, чем в прошлом году. Чисто исполнителей предлагающих оказать такую услугу увеличилось на 25%. Средняя цена по городу — 500 рублей за одну комнату, включая влажную уборку, мойку полов, а также очистку кафеля. За дополнительную оплату мастера избавят вас от плесени и известкового налета.

Если в квартире или доме требуется провести простую поддерживающую уборку, наниматели в среднем заплатят от 500 рублей за одну комнату. В стоимость включены уборка пола пылесосом, протирка пыли со всех поверхностей и распределение вещей по местам. Также в дополнение к такой уборке многие ищут на Авито услуги по глажке белья — за год спрос в Новосибирске вырос сразу на 92%. Стоимость за один килограмм вещей равна 490 рублей.

Вывоз ёлки

Почти каждый 5-й россиянин (17%) пользуется такой услугой. Так, по данным Авито Услуг, спрос на услуги по вывозу ёлок из дома по всей стране вырос на 29%, а в Новосибирске — на 28%. Объявлений от исполнителей за этот же период стало больше также на 28%. Средняя цена по городу составила до 700 рублей за услугу.

Чистка ковров и мягкой мебели

Спрос на услуги по химической чистке ковров и мебели в Новосибирске за год вырос на +81% и +99% соответственно.

Средняя цена зависит от сложности загрязнения. Например, удаление отдельных жирных пятен в среднем стоит до 1 000 рублей, а полная очистка всего дивана обойдется в 2 500 рублей.

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Фото: pixabay.com — mohamed_hassan