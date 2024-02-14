Строительство третьей очереди улицы Титова начнется в этом году в Новосибирске

На отчете и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова по итогам работы муниципалитета в 2023 году депутат Александр Бурмистров сообщил, что к нему обращаются жители Троллейного жилмассива с жалобами на постоянные пробки на Бетонном переезде. Он поинтересовался, прорабатывается ли вопрос о реконструкции переезда.

Олег Клемешов отметил, что от пробок страдают не только жители Троллейного жилмассива, но и Западного и Юго-Западного жилмассива.

— Мы изучали различные варианты, в том числе определялись створы возможного строительства развязок. Первоочередным является виадук по улице Дукача. После его строительства и моделирования транспортных потоков будет выявлена необходимость строительства путепровода в районе Бетонной, — говорит и.о. мэра города. — Возможно, транспортный поток перераспределится со Станционной на Титова и необходимость в строительстве развязки на Бетонной уйдет.

Клемешов также сообщил, что в этом году город приступает к реализации третьей очереди строительства улицы Титова (от Порт-Артурской до Дукача, и далее по улице Дукача до Станционной) общей протяженностью 2,1 км. В январе представители мэрии сообщали, что проектная документация на продолжение улицы Титова на промежутке от улицы Порт-Артурской до Дукача проходит проверку в Госэкспертизе. Напомним, первый участок продления Титова был сдан в эксплуатацию в 2020 году, второй — в 2021-м. В мэрии также планируют в 2024 году приступить к разработке проектно-сметной документации на строительство новых трамвайных линий по улице Титова – Дукача до жилмассива «Радуга Сибири».

Кроме того, Олег Клемешов пояснил, что также начинается работа по проектированию развязки на Дукача с выходом на Станционную. Предполагается, что она будет проходить в районе завода Медпрепаратов. Ранее в мэрии поясняли, что запуск развязки позволит подвести общественный транспорт к остановке электричек на ж/д станции «Пригородный простор».

Также в муниципалитете подчеркивали, что расшивка пробок в этой городской локации необходима жителям трех новосибирских микрорайонов: Чистой Слободы, Западного и Радуги Сибири. Это актуально и для сокращения пути в аэропорт.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия планирует получить до конца мая проектно-сметную документацию по строительству развязки на Одоевского.