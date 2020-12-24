Новый собственник «Сибсельмаша» еще не выходил на мэрию Новосибирска

— У нас еще не было встречи с новым собственником АО НПО «Сибсельмаш». Но мы ее планируем, так как для нас это важный вопрос. Для города «Сибсельмаш» — знаковый объект, в том числе с точки зрения экономического потенциала, заложенного в площадке. Мы планируем провести рабочую встречу. Будем стараться понять друг друга, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Основными кредиторами «Сибсельмаша» ранее назывались ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется АО «Ростех-Проектные технологии»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%.
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