Сибирские ученые готовы предсказывать шизофрению

Исследовательский проект объединяет специалистов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, а также Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

В исследованиях участвовали 217 человек с шизофренией и 90 человек с нормальной психикой. Тестирование показало, что новый алгоритм на основе глубокой нейронной сети даёт впечатляющие результаты.

— Оказалось, что алгоритм на основе глубокой нейронной сети показал более высокую чувствительность и специфичность, чем другие. Кроме того, мы продемонстрировали, что объединение переменных в один классификатор сопровождается кумулятивным эффектом, превышающим роль каждого биомаркера (Характеристики, показывающей состояния всего организма. – Примеч. ред.) в отдельности. Таким образом, использование одного биомаркера для диагностики шизофрении было бы неэффективным, — говорит научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Евгений Ермаков.

Коллектив разработчиков уделяет особое внимание изучению шизофрении. Она приводит к инвалидизации пациентов, отмечают исследователи. На сегодняшний день недуг считается неизлечимым. Вполне вероятно, алгоритм поможет в борьбе с этим тяжёлым психическим заболеванием.

— Полученные пилотные результаты приблизили учёных ещё на один шаг к пониманию фундаментальных биологических основ шизофрении и в перспективе, к внедрению лабораторных методов для её диагностики, терапии и прогноза, — уверена руководитель научного проекта Светлана Иванова.

Учёные Академгородка также выявили большую группу больных шизофренией и с сопутствующим высоким уровнем воспаления. В этом направлении тоже ведутся исследования. Если будет доказана чёткая взаимосвязь, то в будущем может применяться дополнительная персонифицированная противовирусная терапия, чтобы эффективнее снимать тяжёлые проявления заболевания.

Пресс-служба Томского национального исследовательского медицинского центра РАН сообщила, что исследования поддержал Российский научный фонд, результаты опубликовал престижный журнал Biomedicines.