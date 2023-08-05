Рекламодателям

В тайге под Новосибирском найден архив Сиблага

  • 05/08/2023, 17:08
Автор:
В тайге под Новосибирском найден архив Сиблага
Найдены личные дела и архивные документы осужденных.

Путешественники сообщества «Территория Сибири» нашли личные дела осужденных и архивные документы леспромхоза в заброшенном доме у одного из старейших сел Колыванского района.

— Нами найдены личные дела осуждённых по 58 «политической» статье, и приказы леспромхоза с 1939 по 1960-е годы. Удивительно, но эти документы гниющим ветхим мусором просто валялись среди развалин конторы, — сообщает руководитель сообщества «Территория Сибири» Вячеслав Карманов.

По его словам, страницы истлели, слиплись, а чернила потекли, ведь со времени этих событий прошло более 80 лет.

— Мы словно видим призраки прошлого на жёлтых сильно пахнущих тленом страницах,— пишет Вячеслав Карманов.

В группе опубликованы несколько выдержек из найденных архивов.

В тайге под Новосибирском найден архив Сиблага

Сиблаг (Сибирский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР) — система тюрем, концлагерей каторжного типа, спецпоселений (в том числе спецсовхозов), этапов, пересылочных пунктов и иных учреждений наказания и реализации репрессий в СССР.

Ранее редакция сообщала, что в библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад.

Фото сообщества «Территория Сибири» ВКонтакте

1 037

Рубрики : История

Регионы: Новосибирская область Колыванский район

Теги : туризм Территория Сибири Сиблаг история


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Работодатели участников СВО могут получить новый статус
3/08/23 10:07
Президент вручил звезду Героя России спецназовцу из Бердска
3/08/23 9:35
Депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами
2/08/23 12:40
Мэрия представила проект планировки территории возле «Локомотив-Арены»

Мэрия представила проект планировки территории возле «Локомотив-Арены»

Площадь планируемой территории — более 136,6 га.
Читать статью >>
Общественники готовы передать мэрии Новосибирска около 300 брошенных животных из приюта

Общественники готовы передать мэрии Новосибирска около 300 животных из приюта (видео)

Их выселяют со старой площадки, а на новую предлагают заходить через аукцион.
Читать статью >>
Сибирская хлебная корпорация оптимизирует структуру управления активами

Сибирская хлебная корпорация оптимизирует структуру управления активами

Ключевые предприятия будут управляться централизованно.
Читать статью >>
В Новосибирске изменился норматив стоимость жилья

В Новосибирске выросла цена покупки квадратного метра для льготников и расселения жилья

Теперь муниципалитет может покупать квартиры у застройщиков по 106 644 рубля за квадрат.
Читать статью >>
На Чернышевском спуске в Новосибирске может появиться небоскреб в 60 этажей

На Чернышевском спуске в Новосибирске может появиться небоскреб в 60 этажей

Это вторая за год заявка от девелоперов на строительство в городе высотки.
Читать статью >>
СГК присоединила к системе теплоснабжения 45 новых объектов в Новосибирске

СГК присоединила к системе теплоснабжения 45 новых объектов в Новосибирске

Компания на 50% увеличила объемы техприсоединений с начала 2023 года.
Читать статью >>
Первый новосибирский концессионер в сфере образования «Наша школа» переехал в Berlin

Первый новосибирский концессионер в сфере образования «Наша школа» переехал в Berlin

1 июля по решению суда мэрия и инвесторы расторгли договор концессии.
Читать статью >>
Участники микрофинансового рынка готовы рефинансировать кредиты друг друга

Участники микрофинансового рынка готовы рефинансировать кредиты друг друга

На рынке микрокредитования формируется новый тренд.
Читать статью >>
Члены участковых комиссий будут ходить по домам и общаться с избирателями

Члены участковых комиссий будут ходить по домам и общаться с избирателями

На новосибирских выборах протестируют мобильную избирательную комиссию.
Читать статью >>
Среди кандидатов на муниципальных выборах в Новосибирской области растет количество женщин

Среди кандидатов на муниципальных выборах в Новосибирской области растет количество женщин

Также увеличивается число молодых людей, которые готовы себя попробовать на политическом поприще.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Ястребов, основатель студии BrainyLab

Евгений Ястребов: Гости хотят хлеба и зрелищ, но при этом боятся пробовать что-то новое

Компаниям игровой индустрии приходится обучать посетителей новым форматам развлечений, чтобы сгенерировать спрос.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Опорный центр развития биотехнологий будет создан в Новосибирске

05/08/2023, 17:38

Выпуск серийных экземпляров беспилотного самолета «Партизан» запланирован на 2024 год

05/08/2023, 16:30

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло на Бердском шоссе

05/08/2023, 15:42

Мэрия представила проект планировки территории возле «Локомотив-Арены»

05/08/2023, 12:03

Группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале в Новосибирске из-за логистических проблем

05/08/2023, 11:50

В Новосибирске имущество бывших гендиректоров Тяжстанкогидропресса арестовали на сумму 750 млн рублей

05/08/2023, 11:10

В Новосибирске объявлен повторный аукцион на ремонт дороги на улице Кубовой

05/08/2023, 10:22

Замначальника новосибирской колонии потребовал у заключенных приобрести стройматериалы

04/08/2023, 20:08

Новосибирск снова затопило после дождя

04/08/2023, 19:10

Общественники готовы передать мэрии Новосибирска около 300 животных из приюта (видео)

04/08/2023, 18:14

Трамвайные остановки с венскими платформами появятся в Новосибирске

04/08/2023, 18:01

Виртуальные транспортные карты появились в Новосибирске

04/08/2023, 17:15

Сибирская хлебная корпорация оптимизирует структуру управления активами

04/08/2023, 16:30

В Новосибирском МУП «Метро Мир» назначен новый руководитель

04/08/2023, 16:15

В Новосибирске депутату Лаптеву огласили обвинительное заключение

04/08/2023, 15:53

В Новосибирске выросла цена покупки квадратного метра для льготников и расселения жилья

04/08/2023, 15:02

Суд освободил подрядчика, ответственного за смерть 9-летнего мальчика в Кудряшовском

04/08/2023, 14:56

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП

04/08/2023, 14:23

Новосибирский грабитель трижды похищал один и тот же телевизор

04/08/2023, 14:13

Заключенных учат фермерству на президентские деньги

04/08/2023, 12:27
Популярное

В Новосибирске врачи установили протезы безлапому коту

04/08/2023, 16:46

Эксперты не рекомендуют хранить деньги дома под подушкой

04/08/2023, 15:53

Власти намерены ужесточить требования к продаже продуктов уже этой осенью

04/08/2023, 09:45

Бифштекс из стволовых клеток и растительное мясо

03/08/2023, 17:29

Кондиционеры и посудомойки станут дороже при введении пошлин

03/08/2023, 10:42

Работодатели участников СВО могут получить новый статус

03/08/2023, 10:07
Новости компаний

ВТБ ускорил в три раза передачу данных о мошенниках в Минцифры России

04/08/2023, 14:28

Сбер поддержал ESG-повестку проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023»

04/08/2023, 12:06

Кино с доставкой на дом: пользователи Wink посмотрят новинки за бонусы «Ростелекома»

04/08/2023, 12:03

ВТБ предлагает перевести российские банки на отечественный домен для защиты от фишинга

03/08/2023, 15:44

Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей

03/08/2023, 12:57

Банк «Левобережный» отменяет срок траншей

03/08/2023, 12:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска