В тайге под Новосибирском найден архив Сиблага

Путешественники сообщества «Территория Сибири» нашли личные дела осужденных и архивные документы леспромхоза в заброшенном доме у одного из старейших сел Колыванского района.

— Нами найдены личные дела осуждённых по 58 «политической» статье, и приказы леспромхоза с 1939 по 1960-е годы. Удивительно, но эти документы гниющим ветхим мусором просто валялись среди развалин конторы, — сообщает руководитель сообщества «Территория Сибири» Вячеслав Карманов.

По его словам, страницы истлели, слиплись, а чернила потекли, ведь со времени этих событий прошло более 80 лет.

— Мы словно видим призраки прошлого на жёлтых сильно пахнущих тленом страницах,— пишет Вячеслав Карманов.

В группе опубликованы несколько выдержек из найденных архивов.

Сиблаг (Сибирский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР) — система тюрем, концлагерей каторжного типа, спецпоселений (в том числе спецсовхозов), этапов, пересылочных пунктов и иных учреждений наказания и реализации репрессий в СССР.

Ранее редакция сообщала, что в библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад.