Рекламодателям

Раздавленного трактором пенсионера спасли хирурги из Новосибирска

  • 21/09/2023, 13:02
Автор:
хирурги из Новосибирска
Мужчине удлинили ногу на 6 сантиметров.

Врачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна провели сложную операцию с установкой индивидуального имплантата тазобедренного сустава. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Виктору Слюсарю из Новокузнецка 64 года, травму он получил еще в 1995 году.

— Мы заводили в гараже трактор, и так получилось, что этот трактор сбуксировал за другой трактор, и меня придавило между ними. Врач сказал тогда, что просто ушиб таза, ссадины, но предупредил, что через лет 10 травма может дать о себе знать, что при ударе таз немного сместился, — рассказал мужчина.

Долгое время нога болела только на смену погоды, но с годами ситуация ухудшалась.

Однажды сижу — и меня будто током ударило, отвезли в больницу. Так и получилось — через 10 лет, в 2005 году мне сказали уже делать операцию, — говорит пациент.

Тогда ему выполнили два хирургических вмешательства. Но видимо это не совсем помогло и, спустя годы, Слюсарь снова почувствовал боли. Однако он обратился уже в Новосибирский НИИТО для выполнения операции в 2017 году. Операцию приходилось откладывать несколько лет из-за проблем со здоровьем.

Уже в 2023 году боли усилились, мужчина сильно хромал из-за того, что правая нога была короче другой на 6 сантиметров.

Хирурги предложили пациенту единственный для него вариант — установку 3D-импланта, разработанного специально для него и учитывающего все нюансы анатомии деформированной части таза, — отмечается в сообщении клиники.

Пациент согласился и на специальном оборудовании для него изготовили 3D-имплант.

Мы провели операцию и установили имплантат без технических сложностей. Восстановив тем самым длину конечности и её опороспособность, — рассказал Вячеслав Базлов, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук.

Виктор Слюсарь через неделю после операции самостоятельно передвигался при помощи костылей и готовился к реабилитации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи спасли от ампутации ноги пациента весом 200 кг.

Фото со страницы Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна в ВКонтакте.

589

Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирск Кемеровская область

Теги : хирурги спасли раздавлен трактором НИИТО


Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

Имущество новосибирской сети «Дядя Дёнер» оценено в 20,3 млн рублей

Компания находится в процедуре банкротства
Читать далее >>

Цех оборонного завода реконструируют и надстроят в Новосибирске

Он станет частью нового многофункционального комплекса, который построят в центре города.
Читать далее >>

Частные инвесторы не торопятся инвестировать в муниципальные концессии Новосибирска

Аудиторы подсчитали, что бюджетные инвестиции в проекты муниципально-частного партнёрства в районах области составляют 94%, а частные — 15%.
Читать далее >>

В Новосибирской области вводят новый механизм обеспечения детей-сирот жильем

Депутаты регионального Заксобрания планируют на ближайшей сессии рассмотреть поправки в закон о МИПах в первом чтении.
Читать далее >>

В два раза ускорились темпы уборки зерновых в Новосибирской области

На минувшей неделе аграрии в сутки убирали 20 тыс га.
Читать далее >>

Новосибирские ученые создают косметику из живой хлореллы

Ученые занимаются изучением микроводоросли и производят ее в промышленных масштабах.
Читать далее >>

Новая волна коронавируса в Новосибирске не за горами

Вирус может прийти в город в течение 2-4 недель.
Читать далее >>

В Арбитражный суд поступил иск к Новосибирскавтодору

Территориальное управление автомобильных дорог требует от компании выполнить работы по гарантии.
Читать далее >>

Девочку с диагнозом острый лейкоз спасет трансплантация костного мозга

Необходимо собрать — 758 545 рублей.
Читать далее >>

Имущество Сибавтобана выставлено на торги

К продаже предложены три лота.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Это повышает ценность предложения застройщика в глазах покупателей.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Неадекватный новосибирец всю ночь избивал беременную жену в гараже дома
21/09/23 17:19
Происшествия
Имущество новосибирской сети «Дядя Дёнер» оценено в 20,3 млн рублей
21/09/23 17:15
Бизнес
Разработку сети для поиска угнанного транспорта поддержит правительство региона
21/09/23 17:04
Власть Технологии
«Он плакал и хотел домой»: на Плющихинском жилмассиве нашли щенка-зайца
21/09/23 16:36
Общество
Дерматовенеролог рассказала, как защитить кожу рук в осенний период
21/09/23 16:21
Медицина
Вышли из игры: ФСБ задержала 4 полицейских по делу о нелегальных казино в Новосибирске
21/09/23 15:47
Происшествия
beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters
21/09/23 15:09
Телекоммуникации Технологии
Ученые обсудят опасные вирусы животных в Новосибирске
21/09/23 14:30
Медицина Наука
Новосибирцы жалуются на турагентство, директор которого исчезла с их деньгами
21/09/23 13:15
Общество
Новый-старый медный прииск найден в Маслянинском районе Новосибирской области
21/09/23 13:08
Общество
Раздавленного трактором пенсионера спасли хирурги из Новосибирска
21/09/23 13:02
Медицина
Новосибирские предприятия начали работать в три смены
21/09/23 12:27
Промышленность
Новосибирский бизнесмен в Тихом океане поймал красного окуня гигантских размеров
21/09/23 12:27
Общество
С любовью из Сибири: боец СВО похвалил сухпайки от новосибирских волонтеров
21/09/23 12:06
Общество
Цех оборонного завода реконструируют и надстроят в Новосибирске
21/09/23 12:00
Бизнес Город Недвижимость
Количество жалоб на микрофинансовые организации в Сибири резко выросло
21/09/23 11:53
Бизнес Финансы
1 200 дольщиков получили квартиры в сданных долгостроях благодаря господдержке
21/09/23 11:49
Власть Общество
В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным Змей
21/09/23 11:41
Общество
Замглавы новосибирского управления СК Зарипов планирует уйти в отставку
21/09/23 11:13
Отставки и назначения
Новосибирская область — участник эксперимента по внедрению агродронов
21/09/23 11:00
Агропром Технологии
Популярное
Импорт аппаратов Medtronic для диабетиков усложнился из-за санкций США
21/09/23 11:15
Возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс
20/09/23 14:26
В Краснодаре ушел из жизни лучший тренер XX века по прыжкам на батуте
19/09/23 17:57
Эксперты предложили ввести новые льготы для владельцев машин старше 30 лет
18/09/23 10:49
В Госдуме предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
18/09/23 9:34
Торговые центры «Мега» планирует купить «Газпром»: какова судьба магазинов
15/09/23 13:46
Новости компаний
Сибирь вошла в топ регионов-рекордсменов по выдаче льготной ипотеки за один день
21/09/23 14:06
Новосибирцы получили в ВТБ более 1,5 млрд рублей автокредитов
20/09/23 17:35
Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п., прогнозируют эксперты
20/09/23 14:35
Готовность филиалов АО «РЭС» к работе в отопительный сезон проверят специальные комиссии
20/09/23 11:52
ВТБ ожидает умеренный рост спроса на золото до конца года
20/09/23 11:19
Треть жителей Сибири увеличили траты на отпуск в этом году
19/09/23 14:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска