Раздавленного трактором пенсионера спасли хирурги из Новосибирска

Врачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна провели сложную операцию с установкой индивидуального имплантата тазобедренного сустава. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Виктору Слюсарю из Новокузнецка 64 года, травму он получил еще в 1995 году.

— Мы заводили в гараже трактор, и так получилось, что этот трактор сбуксировал за другой трактор, и меня придавило между ними. Врач сказал тогда, что просто ушиб таза, ссадины, но предупредил, что через лет 10 травма может дать о себе знать, что при ударе таз немного сместился, — рассказал мужчина.

Долгое время нога болела только на смену погоды, но с годами ситуация ухудшалась.

— Однажды сижу — и меня будто током ударило, отвезли в больницу. Так и получилось — через 10 лет, в 2005 году мне сказали уже делать операцию, — говорит пациент.

Тогда ему выполнили два хирургических вмешательства. Но видимо это не совсем помогло и, спустя годы, Слюсарь снова почувствовал боли. Однако он обратился уже в Новосибирский НИИТО для выполнения операции в 2017 году. Операцию приходилось откладывать несколько лет из-за проблем со здоровьем.

Уже в 2023 году боли усилились, мужчина сильно хромал из-за того, что правая нога была короче другой на 6 сантиметров.

— Хирурги предложили пациенту единственный для него вариант — установку 3D-импланта, разработанного специально для него и учитывающего все нюансы анатомии деформированной части таза, — отмечается в сообщении клиники.

Пациент согласился и на специальном оборудовании для него изготовили 3D-имплант.

— Мы провели операцию и установили имплантат без технических сложностей. Восстановив тем самым длину конечности и её опороспособность, — рассказал Вячеслав Базлов, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук.

Виктор Слюсарь через неделю после операции самостоятельно передвигался при помощи костылей и готовился к реабилитации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи спасли от ампутации ноги пациента весом 200 кг.