Новый уровень прожиточного минимума в Новосибирской области составит почти 14 тысяч рублей

Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют в России с 1 июня 2022 года. Доцент и кандидат экономических наук Геннадий Ляскин сообщил корреспондентам Atas.info, каким будет новый размер этих выплат в Новосибирской области.

— С 1 июня 2022 по ФЗ будет осуществлена индексация пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ, прожиточного минимума, пособий на 10%. Т.е. чтобы узнать новый уровень выплат достаточно накинуть 10%. Так новый уровень прожиточного минимума составит 13 919 рублей, — сказал Ляскин.

По данным эксперта, из расчёта минимальный размер оплаты труда в России (15279 рублей) + 20% районный коэффициент МРОТ в Новосибирской области составит 18 334,8 рублей.

Если в коллективном трудовом договоре организации привязка к МРОТ, то соответственно будет увеличение зарплаты сотрудников (бюджетников) на 10%.

Напомним, что пенсию можно рассчитать в личном кабинете на сайте пенсионного фонда.