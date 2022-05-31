Новосибирец выиграл в «Жилищной лотерее»

В Новосибирске клиент Почты России выиграл в «Жилищной лотерее», сообщает пресс-служба ведомства. Счастливый билет он прибрёл в почтовом отделении за 100 руб. Выигрыш составил 3,1 млн руб., и теперь удачливый сибиряк может получить квартиру или забрать деньги.

В прошлом году жители региона купили в почтовых отделениях более 544 000 счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей по ним составила почти 80 млн. руб. 11 человек получили особо крупные выигрыши — более 1 млн руб. Новосибирцы выигрывали квартиры, загородные дома, недвижимость у моря, путешествия и денежные призы. Чаще всего крупные выигрыши фиксировали в районах области.

Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом почтовом отделении республики. Билет бестиражной лотереи можно проверить сразу после покупки. Если он окажется выигрышным, получить приз размером до 10 000 руб. можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Получить выигрыши по тиражным лотереям до 10 000 руб. можно также в почтовых отделениях.