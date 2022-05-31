ЕС согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT, об уходе из страны объявил французский бренд Jacquemus

Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт двух третьих российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе, где проходит внеплановый саммит ЕС по Украине.

— Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны, — написал он в своем Twitter.

Также лидеры стран Евросоюза одобрили отключение Сбербанка от SWIFT.

— Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны, — написал глава Евросовета. — Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине.

Французский люксовый бренд Jacquemus, созданный французским модельером Симоном Жакмюсом, объявил об уходе из России, со ссылкой на источники, близкие к компании, сообщает газета «Ведомости».

Как пояснил один из собеседников издания, это личное желание и решение модельера, оно связано в том числе с проводимой Россией на Украине спецоперацией. По его словам, Жакмюс разослал «очень эмоциональное письмо», уведомив всех, что новых поставок в Россию больше не будет.

Жакмюс начал карьеру модельера в 2009 году, когда ему было 19 лет. Основанная им компания Jacquemus, специализирующаяся на продаже люксовой женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежит ему на 100%.