Новый волейбольный центр пожароопасен

В настоящее время в региональном волейбольном центре выявлено 26 фактов нарушения правил противопожарной безопасности. Об этом в Главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, отвечая на запрос общественника Евгения Митрофанова. Как следует из ответа, ранее было выявлено 36 фактов нарушений, десять из них в настоящее время устранены.

— По истечению срока, установленного предписанием, проведена внеплановая проверка по контролю за устранением нарушений, установлено, что 10 нарушений устранены в полном объёме, — говорится в ответе за подписью замначальника управления Кветоковым, который Митрофанов размесил на своей странице в соцсети. — Таким образом на контроле в Главном управлении находится устранение на объекте 26 нарушений требований противопожарной безопасности. Срок устранения нарушений установлен до 1 сентября 2021 года.

Напомним, что строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра в Новосибирске стартовало летом 2019 года. Объект расположен на площади около 4,5 гектаров в пойме Каменки на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе. Обе арены центра (тренировочная и спортивная) могут принимать до 5 тыс болельщиков. Также центр включает в себя два тренажёрных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей Торжественное открытие состоялось в начале октября 2020 года. Как сообщают в правительстве Новосибирской области, Новосибирский волейбольный центр — это спортивный комплекс мирового уровня, который может принимать крупные международные турниры. Так уже в 2022 году Новосибирск, как предполагают в областном правительстве, станет одним из городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Не только Новосибирск, но и Россия в целом будет принимать такие соревнования впервые.

Региональный центр волейбола построила ООО ПФК «Агросервис».