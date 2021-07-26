Мошенники «обули» более трех сотен автовладельцев

Суд Октябрьского района начал рассматривать дело фальшивых торговцев автошинами. Несколько граждан, зарегистрировав интернет-магазин и предлагая пользователям приобрести шины и диски, после оплаты товаров не спешили их доставить покупателям. Таким образом, подозреваемые «обули» более трёх сотен граждан на общую сумму 6 млн. руб. Всего следственными органами зарегистрирован 41 эпизод мошенничества, совершённые с период с января по апрель 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

— Введенные в заблуждение потерпевшие осуществляли перевод денежных средств, которые поступали на счет, находящийся в пользовании Красикова Н.А., Будкова Н.В., Вологдина Д.В., — сообщают в суде. — Они обвиняются в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, легализовали (отмыли) похищенные у граждан средства на общую сумму не менее 6 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу проходят 352 человека.

Предварительное слушание дела назначено на начало августа, и, как сообщает судебная пресс-служба, оно будет проходить в закрытом режиме.

Согласно Уголовному Кодексу РФ ч.4 ст. 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Ч.4 ст. 174 — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения преступления организованной группой или в особо крупном размере наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.