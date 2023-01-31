Новым директором театра «Старый дом» назначена Татьяна Ильина

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» нового руководителя. Директором назначена Татьяна Ильина, в течение последних 16 лет занимавшая должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.

На руководящий пост она пришла вместо Антониды Горявчевой, которая покинула занимаемую должность в конце декабря 2022 года.

— Театр «Старый дом» — это образец сплоченной командной работы всех сотрудников, воплотившейся и в ярких интересных проектах, и в прекрасном состоянии помещения театра. И, конечно, это достойный результат многолетней работы Антониды Александровны Горевячевой. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы театр рос и развивался, и, со своей стороны, очень надеюсь на вашу поддержку, так как для меня это первый опыт руководства столь серьезного уровня, — отметила Татьяна Ильина.

Татьяна Ильина начинала свою профессиональную деятельность в Новосибирском краеведческом музее и Новосибирской филармонии. В течение последних 16 лет занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.

В течение сезонов 2019-2020, 2021-2022 работала в качестве эксперта фестиваля «Золотая маска». Является членом Союза театральных деятелей РФ. Многократно входила в состав экспертного совета и жюри Новосибирской театральной премии «Парадиз». Имеет опыт педагогической деятельности: в 2018-2020 годах вела курс «Связи с общественностью в сфере культуры» для аспирантов и ассистентов Новосибирской государственной консерватории. Является членом комиссии по приему государственных экзаменов на факультете «Артист музыкального театра» в Новосибирском театральном институте.

В 2016 году приняла участие в программе Министерства культуры Российской Федерации по формированию Базы кадрового потенциала Минкультуры России и вошла в список лучших участников Базы кадрового потенциала МК РФ. За заслуги в сфере культуры неоднократно награждалась почетными грамотами Губернатора Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. За достижения в профессиональной сфере стала обладателем Почетного знака «Отличник качества» программы «Сто лучших товаров России».

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