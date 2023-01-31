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Новым директором театра «Старый дом» назначена Татьяна Ильина

  • 31/01/2023, 14:51
новый руководитель театра «Старый дом»
В течение последних 16 лет занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» нового руководителя. Директором назначена Татьяна Ильина, в течение последних 16 лет занимавшая должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.

На руководящий пост она пришла вместо Антониды Горявчевой, которая покинула занимаемую должность в конце декабря 2022 года.

— Театр «Старый дом» — это образец сплоченной командной работы всех сотрудников, воплотившейся и в ярких интересных проектах, и в прекрасном состоянии помещения театра. И, конечно, это достойный результат многолетней работы Антониды Александровны Горевячевой. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы театр рос и развивался, и, со своей стороны, очень надеюсь на вашу поддержку, так как для меня это первый опыт руководства столь серьезного уровня, — отметила Татьяна Ильина.

Татьяна Ильина начинала свою профессиональную деятельность в Новосибирском краеведческом музее и Новосибирской филармонии. В течение последних 16 лет занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.

В течение сезонов 2019-2020, 2021-2022 работала в качестве эксперта фестиваля «Золотая маска». Является членом Союза театральных деятелей РФ. Многократно входила в состав экспертного совета и жюри Новосибирской театральной премии «Парадиз». Имеет опыт педагогической деятельности: в 2018-2020 годах вела курс «Связи с общественностью в сфере культуры» для аспирантов и ассистентов Новосибирской государственной консерватории.  Является членом комиссии по приему государственных экзаменов на факультете «Артист музыкального театра» в Новосибирском театральном институте.

В 2016 году приняла участие в программе Министерства культуры Российской Федерации по формированию Базы кадрового потенциала Минкультуры России и вошла в список лучших участников Базы кадрового потенциала МК РФ. За заслуги в сфере культуры неоднократно награждалась почетными грамотами Губернатора Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. За достижения в профессиональной сфере стала обладателем Почетного знака «Отличник качества» программы «Сто лучших товаров России».

 

Ранее редакция сообщила о том, что губернатор Томской области принял отставку бизнес-омбудсмена Валерия Падерина.

Фото с сайта театра «Старый дом»

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Рубрики : Власть Отставки и назначения Культура

Регионы: Новосибирская область

Теги : театр «Старый дом» новый директор театра «Старый дом»


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