Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона

Власти Новосибирской области точечно работают с каждой семьей военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Губернатор Андрей Травников подчеркнул: родным бойцов оказывается любая помощь – от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения, обучения.

Среди наиболее востребованных мер поддержки: 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обеспечение питанием школьников, 100% компенсация родительской платы за детский сад. Но поддержка не ограничивается этим набором инструментов. В каждом муниципалитете проведена социальная паспортизация членов семей участников СВО, точечно определяются необходимые виды помощи.

— Мы работаем с каждой семьей: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи если необходимо. Отдельный блок помощи развернут по реабилитации тех ребят, которые возвращаются с СВО в отпуск или по завершению выполнения задач, медицинская помощь для получивших ранения, — перечислил губернатор.

Причем речь идёт о помощи не только мобилизованным и их семьям, но и семьях кадровых военных, добровольцев, которые уходили на СВО не только из Новосибирской области, но и из других регионов.

Помогают властям оперативно отвечать на запросы семей военнослужащих депутатские корпусы муниципальных образований региона, общественные организации, такие, например, как Общероссийский народный фронт, Комитет семей воинов Отечества.

Так, родные бойцов могут задать свои вопрос, обратившись на горячую линию министерства труда и соцразвития региона – 8-800-100-00-82, в Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в Новосибирской области – 8-800-60-20-18.

Фото с сайта правительства Новосибирской области