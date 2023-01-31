С 1 марта налоговики введут мораторий по взысканиям из-за ошибочных расчетов по ЕНС

О послаблении по долгам за отчетные периоды до 2023 года заявил глава ФНС России Даниил Егоров. ФНС решила не применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на ЕНС, пока не пройдут индивидуальные сверки.

— Поручаю исключить случаи взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счета, в том числе сумм начисленных пени, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований, — подчеркнул Даниил Егоров.

По данным УФНС, мера позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов.

В ведомстве пояснили, что до 1 мая текущего года и до окончания декларационной кампании по итогам прошлого года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Ранее редакция сообщала, что россиянам придется заплатить новый налог по итогам 2023 года.

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