Прокуратура Новосибирска возбудила второе уголовное дело против директора «Метро МИР» Александра Мысика

Прокуратура Новосибирска провела проверку соблюдения муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (в 2021 году переименовано в МП «Метро МИР») требований законодательства при строительстве подъездных дорог к «Многофункциональной ледовой арене».

Директор МП «Метро МИР» Александр Мысик принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка.

Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей и оплатил выполненные работы. Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму договора МП «Метро МиР», учредителем которого является город Новосибирск.

В связи с этим прокурор города 11 января 2023 года направил материалы в следственный отдел Следственного комитета, который 16 января 2023 возбудил в отношении директора МП «Метро МИР» уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Осенью 2022 года в МП «Метро МиР» с обыском пришли правоохранительные органы. Поводом для обысков стал один из инфраструктурных объектов, связанный со строительством новой ледовой арены. Вопросы у правоохранителей возникли к строительству дороги к новой ледовой арене, а в частности к качеству песка, который поставляли на стройку. В середине ноября Александр Мысик был заключен под стражу. Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска 10 января 2023 года ему был продлен срок содержания под стражей до 8 февраля 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что возбуждено уголовное дело в связи с нарушением сроков строительства станции метро «Спортивная».