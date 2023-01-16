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Прокуратура Новосибирска возбудила второе уголовное дело против директора «Метро МИР» Александра Мысика

  • 16/01/2023, 16:59
Второе уголовное дело в отношении Александра Мысика
Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Прокуратура Новосибирска провела проверку соблюдения муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (в 2021 году переименовано в МП «Метро МИР») требований законодательства при строительстве подъездных дорог к «Многофункциональной ледовой арене».

дорога к ледовой арене

На восстановление дороги к ледовой арене нужно около 300 млн рублей

Директор МП «Метро МИР» Александр Мысик принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка.

Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей и оплатил выполненные работы. Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму договора МП «Метро МиР», учредителем которого является город Новосибирск.

В связи с этим прокурор города 11 января 2023 года направил материалы в следственный отдел Следственного комитета, который 16 января 2023 возбудил в отношении директора МП «Метро МИР» уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Осенью 2022 года в МП «Метро МиР» с обыском пришли правоохранительные органы. Поводом для обысков стал один из инфраструктурных объектов, связанный со строительством новой ледовой арены. Вопросы у правоохранителей возникли к строительству дороги к новой ледовой арене, а в частности к качеству песка, который поставляли на стройку. В середине ноября Александр Мысик был заключен под стражу. Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска 10 января 2023 года ему был продлен срок содержания под стражей до 8 февраля 2023 года.

 

Ранее редакция сообщала о том, что возбуждено уголовное дело в связи с нарушением сроков строительства станции метро «Спортивная».

Фото редакция

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : превышение должностных полномочий ледовая арена


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