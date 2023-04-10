Проект «Путь домой» получил поддержку Фонда президентских грантов

По словам организаторов, полученные знания в правовой и финансовой грамотности, профессиональные навыки, позволят людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и попавшим в исправительные учреждения, успешно адаптироваться в обществе и пройти этап ресоциализации. Об этом сообщает НОО «Опора России».

В 2023 году проект будет масштабирован.

— Мы планируем охватить 4 исправительных учреждения (3 из них — ранее не принимавшие участие в проекте) в Новосибирске, Тогучине и Колывани. Участниками станут не менее 100 мужчин и женщин, не менее 40 из них пройдут программы профессионального обучения (по 5-7 направлениям). Впервые организаторы внедрят трудоустройство и наставничество сразу после обучения как часть реализации проекта. Не менее 15 обученных начнут трудовую деятельность на предприятиях членов «ОПОРЫ РОССИИ», а сами предпринимателями станут наставниками для таких участников, — отметила Наталья Пинигина, руководитель проекта «Путь домой».

Завершится очередной этап проекта до 1 сентября.

Проект «Путь домой» реализуется в Новосибирской области с 2020 года Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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