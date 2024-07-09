Новым замглавы Бердска по экономике назначена Вера Шляхто

В Бердске появился новый заместитель главы города по экономическим вопросам. Эту должность заняла Вера Шляхто.

Как сообщается на сайте местной администрации, с 2008 года Шляхто работала в правительстве Новосибирской области. Она занимала различные руководящие должности в министерствах образования, труда и экономического развития.

По словам главы Бердска Романа Бурдина, новая сотрудница будет заниматься вопросами промышленности, предпринимательства и экономики, а также внедрением проектного управления в администрации Бердска.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что волна увольнений докатилась до районных администраций Новосибирска.