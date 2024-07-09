Гонщиков с кричащими из окна девушками ищут в Новосибирске

Автомобилисты на Красном проспекте привлекли внимание местных жителей.

Вечером по дороге проехали автомобили, в которых сидели девушки. Они визжали из окон автомобилей.

Как сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black, на данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия.

Госавтоинспекция начала проверку. Ведомство устанавливает личности водителей, которые будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, что мнения читателей АСТ-54 разделились. Кому-то понравились «забавы молодежи», однако другая часть испугалась за безопасность девушек.

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