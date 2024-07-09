Бастрыкин взял на контроль ЧП с избиением подростка из-за прически в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка на пляже в Новосибирске. Инцидент произошел на берегу Оби в СНТ «Кедр» в Первомайском районе города 6 июля.

— В СМИ сообщается, что двое неизвестных мужчин напали на 16-летнего подростка, причинив ему телесные повреждения. В настоящее время личности и местонахождение фигурантов не установлены, — говорится в сообщении регионального СК.

О произошедшем на пляже в соцсетях рассказала мама подростка. Компания из двух мужчин, женщины и ребенка отдыхали на берегу, взрослые выпивали.

— Один из них стал интересоваться, какого пола у меня ребенок, а затем пошли оскорбления в адрес сына из-за его прически. Они мне говорили, что я «неправильная» мать. Сын за меня заступился и попросил их не выражаться. Тогда они прямо озверели и набросились на него, начали жестоко избивать прямо на моих глазах, ― сообщила женщина.

В травмопункте у подростка зафиксировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Сибирячка обратилась с заявлением в полицию.

Доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования уголовного дела будет предоставлено главному следователю РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК РФ взял на контроль историю с жестоким избиением мальчика сверстниками в Новосибирске. Группа подростков, называющие себя скинхедами, избили 15-летнего Дениса, поставили на колени и залили ему глаза перцовкой. После вмешательства Бастрыкина самых активных «бойцов» задержали и избрали им меру пресечения.