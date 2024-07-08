Волна увольнений докатилась до районных администраций Новосибирска

По информации источника Infopro54, глава администрации Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков и руководитель Дзержинского района Александр Рудских уходят в отставку. Рудских возглавил район в 2020 году, Колмаков — в 2021.
Собеседник редакции пояснил, что документы об их отставке уже подписал мэр Максим Кудрявцев.
По его словам, в ближайшее время могут быть уволены глава Советского района Дмитрий Оленников и глава Калининского районов Герман Шатула. Оленников был назначен на должность главы в 2015 году, Шатула — в 2014.
В мэрии Новосибирска официально эту информация не подтверждают.
Напомним, весной в отставку в связи с выходом на пенсию ушел глава Центрального округа Сергей Канунников. Собеседник Infopro54 отметил, что на этот пост приглашен Владимир Захаров. До 5 июля он был директором бердского муниципального учреждения «Управление ЖКХ». О том, что он уходит на повышение в мэрию Новосибирска в конце минувшей недели сообщил «Бердск-Онлайн».
Стоит отметить, что в июне на должность руководителя департамента ЖКХ и энергетики был приглашен директор МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска Дмитрий Зайков.
Ранее редакция сообщала о том, что Ксения Антонова стала начальником департамента культуры и заммэра в Новосибирске.
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