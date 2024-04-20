Третий отдел по расследованию особо важных дел образован в Новосибирске

На территории Новосибирска образован третий отдел по расследованию особо важных дел. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области. Руководителем назначен подполковник юстиции Иван Мальцев. Отдел расположен на улице Семьи Шамшиных, 41.
Кроме того, в связи с ликвидацией Барабинского, Татарского межрайонных следственных отделов и следственного отдела по городу Тогучин, между следственными отделами были перераспределены полномочия:
В пресс-службе СК подчеркивают, что организационно-штатные изменения произошли в соответствии с приказом председателя СК Александра Бастрыкина.
Напомним, в 2024 году в Новосибирской области уже возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с арестами чиновников мэрии, правительства, предпринимателей и силовиков.
Фото СУ СК РФ по Новосибирской области, автор: пресс-служба
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