Третий отдел по расследованию особо важных дел образован в Новосибирске

На территории Новосибирска образован третий отдел по расследованию особо важных дел. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области. Руководителем назначен подполковник юстиции Иван Мальцев. Отдел расположен на улице Семьи Шамшиных, 41.

Кроме того, в связи с ликвидацией Барабинского, Татарского межрайонных следственных отделов и следственного отдела по городу Тогучин, между следственными отделами были перераспределены полномочия:

Куйбышевский межрайонный следственный отдел будет курировать Барабинский, Убинский и Здвинский районы;

Чановский — Татарский, Чистоозерный и Усть-Таркский районы;

Болотнинский — город Тогучин и Тогучинский район.

В пресс-службе СК подчеркивают, что организационно-штатные изменения произошли в соответствии с приказом председателя СК Александра Бастрыкина.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области уже возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с арестами чиновников мэрии, правительства, предпринимателей и силовиков.