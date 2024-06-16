Врач избил участника СВО после ДТП в Новосибирске

Дорожный инцидент произошел в День медика в Кировском районе Новосибирска, рядом с СовСибирью. Доктор на каршеринговом автомобиле въехал в бампер иномарки, которой управлял сибиряк недавно вернувшийся с зоны СВО.

― Мужчина на каршеринге не соблюдал дистанцию и въехал в белый автомобиль. Потом он выбежал и резко через окно начал наносить удары водителю, который по его мнению, внезапно затормозил. Водитель даже не успел отстегнуть ремень безопасности и дать сдачи. У него выбиты зубы, порвана губа и сотрясение. Скорая помощь приезжала, ― рассказали Infopro54 очевидцы.

Как стало известно редакции, агрессор работает врачом-травматологом в больнице. А пострадавший сибиряк вернулся с СВО, где был серьезно контужен. Сейчас в произошедшем ДТП разбирается Госавтоинспекция, а с причинением телесных повреждений Кировский отдел полиции.