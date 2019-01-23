НПФ «Исследовательский центр» получил выход на рынки 29 стран

ООО НПФ «Исследовательский центр» регулярно разрабатывает новые микробиологические препараты, основанные на живых микроорганизмах. Об этом директор компании Александр Леляк рассказал во время визита полномочного представителя президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло в компанию.

— Политика фирмы в области разработки новых препаратов заключается в приоритете тех исследований, на результаты которых имеется спрос в настоящее время. Например, нам обозначили спрос на препараты, устраняющие неприятные запахи, препараты, производящие деструкцию перьев птиц, препараты, обеспечивающие качественную и безболезненную эпиляцию, препараты, предотвращающие и устраняющие седину, алопецию (облысение) и т. п. Под этот спрос сделаны препараты, осуществлена их легализация, далее нужно строить рынок, — рассказал в ответ на запрос InfoPro54 Александр Леляк.

По его словам, иногда «Исследовательский центр» выполняет «академические» исследования, которые не имеют перспективы сбыта, но интересны ученым фирмы. В качестве примера он привел технологию регенерации печени.

На сегодняшний день компания серийно производит несколько десятков препаратов. Одной из самых известных является серия под брендом «Ветом». Леляк говорит, что при попытке легализации продукции в европейских странах возникли серьезные проблемы с идентификацией действующих начал препаратов.

— Особенно досаден тот факт, что в лабораториях, осуществляющих изучение препарата в процессе его легализации, достаточно часто вместо сенной палочки ошибочно определяют возбудителя сибирской язвы. Нам пришлось постараться, чтобы найти способ решения возникшей проблемы. Но мы это сделали, — констатирует Александр Леляк.

Объемы поставок продукции на экспорт собеседник InfoPro54 назвать отказался, объяснив это коммерческой тайной, но отметил, что товары компании уже легализованы в 29 странах мира. Большая часть этой работы выполнена в 2018 году.

— Работу 2018 года по легализации наших товаров в двух десятках стран предваряла подготовительная работа в течение 25 лет: осуществлено патентование торговых наименований и логотипа более чем в ста странах, выполнено патентное депонирование действующих начал в планетарном масштабе, куплено и обустроено 35000 кв. м площади, на которой в настоящее время расположены лаборатории, производственные участки, виварий и т. д, — перечисляет Леляк. — В 2019 году «Исследовательский центр» намерен продолжить работу по зарубежной экспансии. Амбициозные планы — выйти на рынки всех стран мира. Основные наши планы связаны с работой на рынках дальнего зарубежья. Для них и будут создаваться целевые препараты, которые устранят существующие в их краях проблемы.

Так, он пояснил, что в лабораториях фирмы ведется активная работа по поиску средств и методов оздоровления мировой экологической обстановки. Пока речь идет только о решении востребованных проблем. Например, по просьбе итальянских производителей новосибирцы решили задачу по устранению проблем, связанных с пандемией киви на средиземноморском побережье, нашли способ устранить карантинную инфекцию олив.

— Разработки и широкие производственные испытания фирма выполняет только за свой счет, с условием для заказчика — если результат будет соответствовать плановому, то они станут покупать соответствующую продукцию. Вложения в задачи, решенные для Италии, уже окупились тысячекратно, — констатирует Александр Леляк.

Сегодня все производственные и лабораторные участки компании расположены в промышленной зоне наукограда Кольцово в корпусах № 200 и №41. Закупка нового оборудования или строительство новых зданий в 2019 году в планы компании не входит.

Объем инвестиций в бизнес Леляк не назвал, но подчеркнул, что компания не принимает инвестиции, не имеет кредитной истории, а работает и развивается только за счет собственных средств.

— Предприятие успешно развивается в уникальном направлении и в перспективе может совершить настоящий научный прорыв в своей области, дать хороший экономический эффект для регионов Сибири и страны в целом, — прокомментировал итоги визита в НПФ «Исследовательский центр» в ходе пресс-подхода Сергей Меняйло. — Сейчас важно оценить востребованность продукции, учитывая внутренние и внешние факторы современного рынка, а также поставить конкретные задачи для обеспечения дальнейшего стабильного роста.

ООО НПФ «Исследовательский центр» сформировано в 1993 году. Занимается разработкой и производством препаратов, в которых используются бактерии Bacillus, выделенные из природной среды и обладающие свойством подавлять рост и развитие патогенной, условно-патогенной и гнилостной микрофлоры. Среди выпускаемых товаров — лекарственные препараты, прием которых существенно снижает вероятность заболевания инфекционными болезнями различной этиологии, косметическая продукция, обеспечивающая оздоровление кожных покровов человека и ускоренное заживление повреждений. Фирма сотрудничает с Новосибирским государственным аграрным университетом: научные сотрудники компании и вуза ведут обширные исследования в области животноводства и растениеводства, основной целью которых является разработка и внедрение в хозяйственную деятельность технологий получения экологически безопасной продукции сельского хозяйства.

Фото Сибирского окружного информационного центра