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В регионе появится совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники

Речь идет о производстве самоходных косилок, косилок-плющилок прицепных, жаток зерновых культур, самоходных штанговых опрыскивателей.
  • 23/01/2019, 14:34
agriculture

Самоходные косилки, штанговые опрыскиватели и прицепные жатки могут выйти на поля Новосибирской области – вопрос их производства в нашем регионе рассмотрен в рамках визита делегации Новосибирской области в Республику Беларусь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе рассказали, что заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий 22 января посетил ОАО «Гомсельмаш». В рамках заключенного соглашения между этим предприятием и ОАО «Коченевский агроснаб» с 2010 года налажен выпуск прицепных валковых жаток ЖВЗП. Сельхозпроизводителям Новосибирской области завод поставляет ежегодно порядка 40 единиц техники. Александр Дубовицкий отметил, что в ходе визита стороны подтвердили готовность к сотрудничеству и обсудили вопрос организации в нашем регионе совместного предприятия по сборке сельскохозяйственных машин. Речь идет о производстве самоходных косилок, косилок-плющилок прицепных, жаток зерновых культур, самоходных штанговых опрыскивателей. Также шла речь о поставках комплектов оборудования для систем точного земледелия.

В Новосибирске появится российско- белорусское СП по производству сельхозтехники

Официальная делегация Новосибирской области работает в Республике Беларусь с 22 по 24 января. Делегацию возглавил губернатор Андрей Травников. В ее состав вошли члены Правительства Новосибирской области, представители руководства Сибирского отделения Российской академии наук и научных институтов СО РАН, руководители ведущих вузов и предприятий Новосибирской области, представители учреждений культуры и общественных организаций.

Фото: pixabay.com, автор- analogicus

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