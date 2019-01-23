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Концессию по поликлинике в Советском районе возобновят

В сентябре единственным претендентом на подписание договора была питерская «Медицинская инвестиционная группа».
  • 23/01/2019, 14:18
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— На выходе находится восьмая поликлиника — в Советском районе.  Там уже концессия — немного по-другому организован процесс, другие условия. Там концессионер придет, построит и будет ее же эксплуатировать, — сообщил на заседании бюджетного комитета регионального парламента первый заместитель губернатора Новосибирской области Владимир Знатков.

Он подчеркнул, что для области этот проект важен, так как даст возможность понять разницу между частной медициной за государственные деньги и работой государственных учреждений.

— Если это все пойдет, то мы опыт будем тиражировать. Я убежден, что все на бюджетные деньги не построишь. Нам необходимо шире использовать инструменты ГЧП, — добавил Знатков.

 

«Полимедика» — единственный претендент на медицинскую концессию

 Детали концессии по поликлинике в Советском районе первый зам губернатора не уточнил.

Напомним, единственным претендентом на медицинскую концессию — строительство поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС была ООО «Медицинская инвестиционная группа».   Компания развивает сеть поликлиник в регионах России под брендом «Полимедика». Для реализации проекта в Новосибирске была создана компания ООО «Полимедика-Новосибирск». Инвестор рассчитывал подписать концессионное соглашение в конце 2018 года, в 2019 выйти на площадку по строительству нового объекта и реконструкцию существующих зданий. Новое здание поликлиники высотой 1-2 этажа компания планировала запустить в 2020 и начать прием населения в рамках ОМС. Однако, заключение договора было приостановлено. Как писало агентство «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), против подписания выступили областное министерство юстиции и департамент имущества и земельных отношений. Чиновники настаивали на более четкой проработке формулировок в контракте с «Полимедикой». Минюст высказал замечания к парковке, которую инвестор должен был построить у новой поликлинике на ОбьГЭС.

Фото: пресс-служба Medical Investment Group



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