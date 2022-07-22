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Бесплатно раздавать еду нуждающимся могут разрешить торговым сетям

  • 22/07/2022, 17:33
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Бесплатно раздавать еду нуждающимся могут разрешить торговым сетям
По замыслу Минпромторга, магазины не должны выбрасывать продукты с истекающим сроком годности. Сейчас ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их.

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга, пишут «Известия». Смысл проекта в том, что торговые сети получат возможность бесплатно отдавать малоимущим продукты, срок годности которых уже на исходе. Речь идёт исключительно о пище, которую можно есть по всем показателям. По оценкам экспертов, инициатива может поддержать нуждающихся и сохранить примерно миллион тонн продовольствия только за год.

В Минпромторге отметили, что вопросу нужна проработка, обсуждения с налоговой службой, поскольку подобный вид операций надо освобождать от НДС. Пока ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их, чем отдать на благотворительность.

По данным исследований, каждый год в России образуется свыше семнадцати миллионов тонн пищевых отходов.

По словам председателя совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александра Борисова, проект «получил поддержку практически всех ведомств», но воспротивился Минфин: министерство считает, что в российском бюджете нет средств на реализацию такого подхода, который требует затрат в размере 300-800 млрд рублей. Фудшеринг же — волонтерский проект, который можно запустить уже сейчас, если люди и компании готовы поддержать нуждающихся, отметил Борисов.

Фото: pixabay.com — matthiasboeckel

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : фудшеринг ритейл продукты Минпромторг


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