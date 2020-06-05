СГК завершила благоустройство объектов зимнего ремонта в Новосибирске

К запланированному сроку — 1 июня, компания благоустроила 750 объектов, еще на одиннадцати работы практически завершены.

Восстановление благоустройства в Новосибирске после ремонта теплосетей: укладку асфальта, восстановление газонов — подрядчики Сибирской генерирующей компании (СГК) завершили практически на всех объектах. Из запланированного 761 объекта остались 11 участков, где работы будут закончены уже в ближайшие дни.

Весной этого года работы по благоустройству развернулись в городе в тех местах, где погода не позволила их закончить осенью 2019 года, а также на объектах ремонта зимнего периода. Здесь подрядчики выполняли благоустройство во временном варианте, то есть с использованием щебня и бетона.

Самые большие по трудозатратам и объему финансирования работы СГК провела в этом году на проезжих частях трех улиц с активным трафиком: на Красина, в районе дома № 72; Ленина, 32 и Александра Невского, 45.

Всего в 2020 году компания планирует вложить в работы по восстановлению благоустройства после ремонта коммуникаций в городе 150 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше, чем в 2019 году. Примерно четверть запланированных средств идет на завершение благоустройства после ремонтов холодного времени года.

Каждый год после осенне-зимнего периода СГК в Новосибирске восстанавливает благоустройство порядка 650 объектов. Весь процесс этих работ строго регламентирован и проходит под строгим контролем городских властей. Все объекты принимает специальная комиссия мэрии.

Количество работ по благоустройству, которые СГК проводит в Новосибирске, ежегодно увеличивается в связи с ростом числа дефектов на тепловых сетях города. Если в 2018 году было выявлено 3 558 повреждений сетей, то в 2019 году — уже 4 000.

В текущем году тенденция не меняется: на 4 июня, 46% городских теплосетей уже прошли гидравлические испытания, в результате найдено 597 дефектов. Это на 13% превышает тот же показатель прошлого года.

Фото с сайта СГК