НСО активно развивает сотрудничество с Китаем на межрегиональном уровне

В нашем регионе на протяжении нескольких дней находится делегация из Китайской Народной Республики, включающая представителей власти и бизнеса. В рамках её визита состоялся XI Форум, посвящённый поддержке малых и средних предприятий России и Китая, организованный Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы и Правительством Новосибирской области.

Андрей Травников во время встречи выразил благодарность депутатам Госдумы Алексею Чепе и Александру Аксененко за организацию этого события и предложил обсудить последующие шаги по укреплению межрегионального сотрудничества.

Алексей Чепа напомнил, что по итогам X форума в провинции Чжэцзян были основаны несколько совместных предприятий, которые сейчас крайне необходимы нашей стране. Имеются предложения по созданию совместных предприятий в сферах машиностроения, строительства и производства строительных материалов. В ходе мероприятий все отметили, что Новосибирск является центром азиатской части России, обладая значительным научным потенциалом. Новосибирская область предлагает своим китайским партнерам множество возможностей.

Кроме того, как подчеркнул Ван Чэн, член постоянного комитета и руководитель организационного отдела Чжэцзянского комитета Коммунистической партии Китая, делегация впечатлилась динамичным развитием Новосибирской области.

По его словам, на полях саммита БРИКС Председатель Си Цзиньпин встретился с президентом Владимиром Путиным. Частота таких встреч свидетельствует о растущем уровне взаимного доверия между нашими странами. Мы уверены, что сотрудничество между Китаем и Россией продолжает развиваться, добавил Ван Чэн.

Межрегиональное взаимодействие представляет собой значимую составляющую китайско-российских отношений. Наши лидеры подчеркивают необходимость активного содействия межрегиональному и приграничному сотрудничеству, а также расширения контактов и обменов.

Новосибирская область считается жемчужиной Сибири, а Новосибирск — третьим по величине городом страны. Провинция Чжэцзян и Новосибирская область имеют огромные возможности для совместной работы. Мы готовы развивать дружеские связи и сотрудничество в области экономики, торговли, образования, культуры и туризма. Учитывая открытость Новосибирской области, также готовим предложения по сотрудничеству и возможным партнёрским направлениям, заключил Ван Чэн.

В свою очередь, Андрей Травников подчеркнул, что, несомненно, мы открыты к возможности принять предложение и установить аналогичные отношения с провинцией Чжэцзян. Это соответствует принципам открытости, которые поддерживают региональные власти и которые также продвигает китайская сторона.