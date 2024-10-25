Учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика

Новосибирские учёные совместно с сотрудниками ярославского ООО «Омниум плюс» разработали технологию преобразования пластика в синтетическое топливо. В Новосибирском государственном университете создали инновационную установку и уже получили первые три литра керосина.

Благодаря этой технологии можно будет перерабатывать в экологически чистое моторное топливо даже смесь обычных тонких плёнок, таких как пакеты и майки, и неликвидного загрязнённого и смешанного пластика.

Сначала неперерабатываемый пластик подвергают термической деструкции при 400-600 градусах (пиролиз). Затем полученное масло делят на фракции. В качестве топлива они ещё не могут применяться. Технологию преобразования как раз и создают новосибирские учёные.

В настоящее время специалисты занимаются испытаниями и поиском оптимальных рабочих режимов установки.

Ученые считают результаты своей работы перспективными, а производство топлива из продуктов пиролиза — рентабельным. Всего 5% исходного вещества превращается в газ, остальное — в синтетическое топливо высокого качества. Сейчас технология практически готова к внедрению, которое будет зависеть от скорости постройки каталитических установок. Основное отличие производственных образцов от лабораторных заключается в количестве реакторов: в лаборатории — один, в промышленности — сотни и даже тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые оценили уровень загрязнения пляжей Новосибирска микропластиком.