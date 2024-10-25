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Учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика

  • 25/10/2024, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика
В перспективе ученые намерены перерабатывать в экологически чистое моторное топливо любой пластик

Новосибирские учёные совместно с сотрудниками ярославского ООО «Омниум плюс» разработали технологию преобразования пластика в синтетическое топливо.  В Новосибирском государственном университете создали инновационную установку и уже получили первые три литра керосина.

Благодаря этой технологии можно будет перерабатывать в экологически чистое моторное топливо даже смесь обычных тонких плёнок, таких как пакеты и майки, и неликвидного загрязнённого и смешанного пластика.

Сначала неперерабатываемый пластик подвергают термической деструкции при 400-600 градусах (пиролиз). Затем полученное масло делят на фракции. В качестве топлива они ещё не могут применяться. Технологию преобразования как раз и создают новосибирские учёные.

В настоящее время специалисты занимаются испытаниями и поиском оптимальных рабочих режимов установки.

Ученые считают результаты своей работы перспективными, а производство топлива из продуктов пиролиза — рентабельным. Всего 5% исходного вещества превращается в газ, остальное — в синтетическое топливо высокого качества. Сейчас технология практически готова к внедрению, которое будет зависеть от скорости постройки каталитических установок. Основное отличие производственных образцов от лабораторных заключается в количестве реакторов: в лаборатории — один, в промышленности — сотни и даже тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые оценили уровень загрязнения пляжей Новосибирска микропластиком.

Источник фото: предоставлено пресс-службой НГУ.

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Рубрики : ЦУР Бизнес Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые синтетическое топливо пластик НГУ


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