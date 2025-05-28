Регионы России обязывают привлекать инвестиции для модернизации ЖКХ

Отставание тарифов от инфляции усиливается

О государственной политике в области модернизации энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры на конференции рассказал директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Федяков.

— До 1 апреля регионы должны были заключить соглашения на получение целевой субсидии из федерального бюджета для проведения ремонтов и реконструкции линейных объектов. Эти деньги будут направляться на реконструкцию и ремонт сетей, а также объектов, обеспечивающих технологическое снабжение. Согласно постановлению правительства РФ, для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры субъекты федерации должны привлечь внебюджетные источники в размере не менее 50% и подтвердить инвестпрограмму организаций. С 2030 года в каждом субъекте ежегодно должны меняться не менее 2,5% от общего объема сетей. Считаю, что эти обязательства дадут стимул регионам активнее вовлекать внебюджетные источники в обновление коммунальной сферы, — подчеркнул Федяков.

При этом он отметил риски, которые сдерживают привлечение инвестиций в коммунальную сферу ― отсутствие заинтересованности как со стороны инвесторов, так и со стороны госсобственников по передаче объектов частным операторам. Александр Федяков также сообщил, что в правительстве прорабатывается вопрос о пересмотре тарифов с 1 июля, а также о внесении изменений по ценообразованию в части тепло- и водоснабжения.

Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации Георгий Попов прокомментировал ситуацию в отрасли теплоснабжения.

— Средняя выручка отрасли сегодня составляет 2,2 трлн рублей в год. Это неплохо, но есть два нюанса. Отрасль планово убыточна с 2016 года. В 2024 году дебиторская задолженность составляла 248 млрд рублей. Отставание тарифов от инфляции усиливается с каждым годом: с 2014 по 2020 год — 1,5%, в 2021-м — 4,4%, в 2022-м — 7%. На это накладывается кратный рост на металл. Износ основных фондов в сфере теплоснабжения в среднем по России составляет более 50%, — отметил эксперт.

Хотелось бы больше

По данным Минэнерго, в целом по России сейчас в ценовую зону перешли 47 муниципальных образований в 22 субъектах. В этих городах проживают 15 млн человек — 10% всего населения страны. В результате инвестиции в сферу теплоснабжения в среднем вырастают в 3 раза и сейчас доходят до 160 млрд рублей. Переходом в ценовые зоны сегодня интересуются еще 34 города.

— Пока сложно оценить эффективность инвестиций в систему теплоснабжения в рамках концессий и ценовых зон, так как инвестиционный цикл в отрасли составляет от 6-7 лет. Но уже точно можно сказать, что в городах, которые перешли в ценовую зону, заключили концессионные соглашения, на 69% сократилось количество аварий и инцидентов, количество прекращений подачи тепловой энергии снизилось в полтора раза, сократилось время отключения горячей воды — в среднем до 13 дней. В городах остались всего 18,4% бесхозяйных сетей ― и их количество постоянно сокращается. Потери тепловой энергии мы пока снизили всего на 1%, но это 20 Гкал, которые были доставлены потребителям. Это экономия 10 млрд рублей, которые пошли в модернизацию отрасли, — рассказал Георгий Попов.

Он подчеркнул, что Новосибирск находится в Минэнерго на хорошем счету. В городе идет модернизация котельных, снизился условный расход топлива. За 5 лет концессионер планирует провести полную реновацию 100 км магистральных сетей.

Директор по развитию теплового бизнеса «СГК» Лада Линкер прокомментировала предварительные результаты работы компании в городах присутствия с использованием таких механизмов привлечения средств, как ценовые зоны и концессии. На сегодняшний день компания работает в 14 городах 8 регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, обеспечивая теплом около 6 млн человек. С 2018 года компания внедряет ценовую модель рынка теплоснабжения. Общий объем инвестиций по данным территориям составляет 97,1 млрд рублей, около 47% от запланированных инвестиций уже вложены.

— Помимо работы на собственных источниках, во всех городах присутствия мы осуществляем мероприятия на муниципальном государственном имуществе. По концессионным соглашениям у нас запланированы инвестиции в размере 31,5 млрд рублей, около 30% уже вложены, — пояснила Лада Линкер.

Например, в Красноярске компания переключила на свои ТЭЦ 33 неэффективные котельные, что позволило снизить выбросы на 7 тысяч тонн в год. В Новосибирске, в Кемеровской области, в Алтайском крае акцент сделан на перекладку теплосетевого хозяйства.

Эксперт также обозначила риски, которые видят участники отрасли при работе в ценовых зонах и концессиях.

— Эти модели выстраивались в рамках стабильной экономики, и сегодня все инвесторы столкнулись с ростом цен, нарушением логистики, необходимостью пересмотра портфеля поставщиков. Хотелось бы развивать историю с господдержкой, которая пока предусматривается только для муниципального имущества. На частное имущество эти механизмы не распространяются. Мы работаем над корректировками в законодательство, так как являемся такими же участниками теплового рынка, как и муниципалитет, а спрос с нас гораздо больше. Еще одна проблема — привлечение кредитов только по рыночным условиям. Хотелось бы продлить программу льготного кредитования. Наконец, на рынке большой кадровый дефицит подрядчиков. В стране разворачивается беспрецедентная программа модернизации ЖКХ, но, к сожалению, на рынке утрачен профессиональный опыт в этой сфере, и вопрос с кадрами нужно решать системно, —подчеркнула Лада Линкер.

Генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев уточнил, что с момента вхождения Новосибирска в ценовую зону в городе по инвестпрограмме полностью переложены около 60 км теплосетей, то есть более 62% обязательств компания уже исполнила. В ближайшие 3 года осталось исполнить около 40% объемов, прописанных в соглашении или около 40 км.

— За счет опережающего вложения денежных средств в теплосетевой комплекс города нам удалось добиться снижения износа теплосетей и снижения подпитки в прошедшем отопительном сезоне на 17%. Это действительно очень хороший результат. Увеличит ли это надежность тепловых сетей в дальнейшем — вот вопрос, о котором необходимо уже задумываться сейчас. Потому что снижение перекладки отразится на надежности, на количестве повреждений, на нашей подпитке, на количестве отключений, — предупредил Перязев.

Он пояснил, что общий процент перекладки по городу составил по итогам 2024 года 2,8%, но хотелось бы больше.

Тарифа недостаточно

О ситуации с модернизацией системы электроснабжения рассказали представители отрасли. По данным филиала АО «Системный оператор Единой энергосистемы» «Региональное диспетчерское управление энергетической системы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай», развитие инфраструктуры зачастую не успевает за ростом нагрузки. Например, в Новосибирской области системообразующая электрическая сеть 220 киловольт (кВ). И 500 кВ еще имеет запас для передачи больших потоков мощности. В то же время в распределительной электросети 110 кВ компании РЭС имеется оборудование, которое в настоящее время уже работает с предельной загрузкой.

Помимо роста энеговооруженности населения, с ростом грузопотоков на восток наращивает потребление РЖД; приходят новые инвесторы, в том числе в туристической сфере на Алтае; в тепличном агропроме в Новосибирске; в добывающем секторе и других отраслях.

Директор по инвестициям «Россети Новосибирск» Алексей Гвоздев пояснил, что инвестиционная программа компании на 4 года составляет 19 млрд рублей. Около 26% идут на технологические присоединения, 25% ― на оприборивание потребителей и 50% ― на поддержку основных фондов, в том числе обновление парка транспорта, спецтехники, приборного парка и так далее, выполнение мероприятий по импортозамещению, по обновлению оборудования связи. Кроме того, компания активно инвестирует в развитие сетевого комплекса в районах области. В Верх-Туле построена крупнейшая в регионе подстанция. При этом в области есть дефицитные по мощности территории: северная часть города Новосибирска, Пашино, Мочище, Мошковский, Венгеровский районы и т.д.

— Источника инвестиций для нашей инвестиционной программы безусловно недостаточно. Одна из причин — ограничение роста тарифов. Вторая — эффективность использования инвестиций. Чтобы ее обеспечить, на наш взгляд, нужно масштабно поработать над планами развития территории с размещением всей необходимой инфраструктуры единовременно. При комплексном освоении площадок заранее предусматривать все необходимые коридоры для размещения инженерных коммуникаций. Это позволило бы сразу сформировать правильную архитектуру строительства, правильные инженерно-технические решения ― и в перспективе сократить затраты на эксплуатацию этих объектов, — заявил Алексей Гвоздев.

Заместитель генерального директора АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин считает, что необходимо больше внимания уделять и новым технологиям. В частности, развитию солнечной энергетики. Сейчас уже есть решения, позволяющие не только потреблять такую энергию, но и передавать ее в электрическую сеть.

— На мой взгляд, темпы строительства солнечных станций, в том числе в частном домовладении, будут расти с каждым годом ― благодаря развитию технологий и снижению цен на оборудование для солнечных электростанций (СЭС). У населения сейчас уже есть возможность продавать излишки электроэнергии в общую сеть, и это тоже способствует сокращению сроков окупаемости СЭС. Чтобы развивать альтернативную энергетику, нужно заключить договор технологического присоединения и специальный договор, чтобы мы купили эту электроэнергию. Сейчас это разрешено только для частных жилых домов мощностью до 15 киловатт. Минэнерго разрабатывает законопроект о СЭС, и мы направили предложения об увеличении этой мощности до 30-30 Квт/ч, — пояснил Александр Михайлишин.

Директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами государственной власти УК «Росводоканал» Сергей Кржановский рассказал о ситуации в отрасли водоснабжения и отведения. По его словам, компания работает в 10 регионах России, заключила 24 концессионных соглашения, а ее инвестиционная программа составляет 300 млрд рублей.

— В результате нашей работы происходит снижение расхода электроэнергии при подготовке и транспортировке воды в среднем на 16%, потери воды при транспортировке сокращаются на 20%, аварийность на канализационных сетях — на 25%, — перечислил Сергей Кржановский.

Кроме того, компания вкладывается в инновации. Совместно с институтом катализа СО РАН разработали технологию утилизации сжигания илового осадка. Такая установка тестируется в Омске, успешно работает, а на выходе получается зола, которую в перспективе можно использовать в строительстве.

Нужны системные решения

Эксперт рынка энергетики, экс-заместитель директора по финансам и экономике энергокомпании ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) Сергей Бухаров отметил, что все инвестиционные инструменты, которые используются при реализации программ в ЖКХ, — это программы вдолгую.

— Срок окупаемости инвестиций 7-8 лет — это окупаемость в источнике, а никак не в сети. Здесь может выиграть только инвестор, у которого есть и источник, и сеть, за счет перераспределения экономии, полученной на источнике. Кроме того, проекты, которые сегодня реализуются, необходимо пересматривать, так как они планировались в расчете на некую стабильность макроэкономических условий. Существующих организационных и финансовых механизмов недостаточно, чтобы перекрыть эти риски, так как при планировании проект стоит одни деньги, к моменту получения ПСД — в 1,5 раза дороже, а после прохождения экспертизы — в 3 раза. И если в концессии ты прописываешь какие-то деньги, то в ценовой зоне условия отсутствуют, и за какие деньги ты их выполнил — никого не волнует. Вывод — нужно принятие системных решений, чтобы остановить старение инфраструктуры, — говорит Бухаров.

Георгий Попов напоминает, что сейчас перед регионами и участниками рынка поставлена задача привлечения в сферу теплоснабжения 4,5 трлн инвестиций, в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, инфраструктурных облигаций, средств Фонда национального благосостояния, Фонда развития территорий, перехода в ценовую зону теплоснабжения и т.д.

— Нам нужно перейти от разрозненных инструментов поддержки к единым и долгосрочным правилам игры, которые бы не менялись на протяжении 10-15 лет, а лучше 20-40 лет, чтобы инвестор понимал, как ему строить возвратную инвестиционную политику, и выстраивал в городе качественную систему теплоснабжения. В такой ситуации гражданин получит качественное и бесперебойное теплоснабжение, а муниципалитет ― профессионального и надежного партнера. Вместо того, чтобы управлять тепловым хозяйством в ручном режиме, муниципалитет будет управлять инвестициями. Показывать инвестору, где и какие сети ему нужны, и компания должна будет их построить. А за нарушение сроков ― ввести кратные штрафы, чтобы компания понимала не только свои возможности, но и риски, — резюмировал представитель Минэнерго.

Ранее редакция сообщала о том, что перед губернаторами поставят вопрос о техническом состоянии инфраструктуры ЖКХ. Дать оценку эффективности вложений в отрасль правительство РФ попросил депутат Госдумы Александр Аксененко.