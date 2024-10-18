НСО станет площадкой для дискуссий по обмену лучшими практиками защиты детей

В ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области Надеждой Болтенко губернатор Андрей Травников обозначил задачи по подготовке и реализации этого крупномасштабного мероприятия. В обсуждении также участвовали заместитель губернатора Константин Хальзов и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Как сообщил Константин Хальзов, всероссийский форум по предотвращению социального сиротства под названием «Жить и воспитываться в семье» состоится в Новосибирской области 13-14 ноября. В рамках данного мероприятия пройдет XXIII Съезд уполномоченных по правам ребенка в России.

Защитники прав детей со всех уголков страны обсудят предварительные итоги инспекций в регионах, инициированных президентом Владимиром Путиным для профилактики социального сиротства.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости тщательно проработать содержание тематических площадок съезда и представить участникам успешные практики, уже проявившие свою эффективность в нашем регионе.

Надежда Болтенко добавила, что данная работа будет выполнена совместно со специалистами региональных министерств здравоохранения, образования, труда и социального развития, особенно важно продемонстрировать успешный опыт Новосибирской области в рамках федеральных проектов.

В качестве примера, детский омбудсмен упомянула инициативу «От нуля до четырёх», призванную уменьшить число малышей в домах ребёнка и укрепить поддерживающие семьи структуры, а также реализуемую в четырех направлениях, включая поддержку родителей и раннюю помощь.