НСО станет площадкой для дискуссий по обмену лучшими практиками защиты детей

В ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области Надеждой Болтенко губернатор Андрей Травников обозначил задачи по подготовке и реализации этого крупномасштабного мероприятия. В обсуждении также участвовали заместитель губернатора Константин Хальзов и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.
Как сообщил Константин Хальзов, всероссийский форум по предотвращению социального сиротства под названием «Жить и воспитываться в семье» состоится в Новосибирской области 13-14 ноября. В рамках данного мероприятия пройдет XXIII Съезд уполномоченных по правам ребенка в России.
Защитники прав детей со всех уголков страны обсудят предварительные итоги инспекций в регионах, инициированных президентом Владимиром Путиным для профилактики социального сиротства.
Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости тщательно проработать содержание тематических площадок съезда и представить участникам успешные практики, уже проявившие свою эффективность в нашем регионе.
Надежда Болтенко добавила, что данная работа будет выполнена совместно со специалистами региональных министерств здравоохранения, образования, труда и социального развития, особенно важно продемонстрировать успешный опыт Новосибирской области в рамках федеральных проектов.
В качестве примера, детский омбудсмен упомянула инициативу «От нуля до четырёх», призванную уменьшить число малышей в домах ребёнка и укрепить поддерживающие семьи структуры, а также реализуемую в четырех направлениях, включая поддержку родителей и раннюю помощь.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО. Автор: пресс-служба правительства НСО
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