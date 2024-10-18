В сентябре инфляцию в Новосибирске сдержала распродажа урожая аграриями

По итогам сентября годовая инфляция в Новосибирской области составила 8,35%. Для сравнения, в августе она была на уровне 9,56%, в июле — 9,93%.

Одна из причин такой динамики — снижение темпов роста цен на продовольственные товары.

— В регионе увеличилось производство мяса птицы. В результате замедлился годовой рост цен на охлажденную и мороженую курицу, окорочка, мясные полуфабрикаты, сосиски и сардельки, — отметили аналитики банка.

Кроме того, из-за плохой погоды снизилось качество картофеля и аграриям, что также сказалось на динамике цен на эту продукцию. Сельхозпроизводители также, чтобы подготовить хранилища к приему нового и это: цены на муку росли медленнее, чем в августе, на гречневую крупу ускорили снижение, а макароны стали дешевле, чем годом ранее.

На непродовольственном рынке сказалось расширение предложения подержанных иномарок, в том числе за счет поставок из Азии. Запрет на экспорт бензина сдерживал рост цен на топливо. Напомним, в прошлом году во время уборочной наблюдался резкий рост цен на бензин и дизель.

Кроме того, по наблюдениям экспертов Сибирского ГУ ЦБ, на рынок округа увеличилось поступление китайской электроники, что сказалось на ценах на смартфоны.

И наконец, инфляцию скорректировали ритейлеры скидками на сезонную обувь.

Свою лепту в снижение темпов годовой инфляции внесли авиаперевозчики за счет акций на билеты для увеличения заполняемости рейсов в сентябре.

По округу в целом за 9 месяцев 2024 года годовой уровень инфляции составил 8,67%, по России — 8,63%, сообщили в Сибирском управлении ГУ ЦБ.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии Сибири предлагают ввести межрегиональный режим ЧС из-за плохого качества урожая.