В сентябре инфляцию в Новосибирске сдержала распродажа урожая аграриями

По итогам сентября годовая инфляция в Новосибирской области составила 8,35%. Для сравнения, в августе она была на уровне 9,56%, в июле — 9,93%.
Одна из причин такой динамики — снижение темпов роста цен на продовольственные товары.
— В регионе увеличилось производство мяса птицы. В результате замедлился годовой рост цен на охлажденную и мороженую курицу, окорочка, мясные полуфабрикаты, сосиски и сардельки, — отметили аналитики банка.
На непродовольственном рынке сказалось расширение предложения подержанных иномарок, в том числе за счет поставок из Азии. Запрет на экспорт бензина сдерживал рост цен на топливо. Напомним, в прошлом году во время уборочной наблюдался резкий рост цен на бензин и дизель.
Кроме того, по наблюдениям экспертов Сибирского ГУ ЦБ, на рынок округа увеличилось поступление китайской электроники, что сказалось на ценах на смартфоны.
И наконец, инфляцию скорректировали ритейлеры скидками на сезонную обувь.
Свою лепту в снижение темпов годовой инфляции внесли авиаперевозчики за счет акций на билеты для увеличения заполняемости рейсов в сентябре.
По округу в целом за 9 месяцев 2024 года годовой уровень инфляции составил 8,67%, по России — 8,63%, сообщили в Сибирском управлении ГУ ЦБ.
Ранее редакция сообщала о том, что аграрии Сибири предлагают ввести межрегиональный режим ЧС из-за плохого качества урожая.
Фото Infopro54, автор Оксана Мочалова.
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