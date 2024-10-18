«Новосибирскавтодор» получил четыре контракта на 520 млн рублей

Компания АО «Новосибирскавтодор» выиграла четыре тендера на ремонт автомобильной дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области. Речь идет о трассе в Кемеровскую область. На участках будет работать дочерняя компания «Новосибирскавтодора» — Тогучинское ДРСУ.

Общая протяженность участков, которые попадут в зону ремонта, — около 17 км. Совокупная цена всех контрактов — 520 млн рублей.

— Подрядчик должен уложить на дорогу новое покрытие, обустроить обочины, отремонтировать водопропускные трубы, установить дорожные знаки, барьерные ограждения и нанести разметку, — перечисляет пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Выполнить работы на дороге в Кемерово подрядчик должен до октября 2025 года.

Напомним, «Новосибирскавтодор» ведет строительство Восточного обхода города. Связанная с дорожниками компания ведет проектирование левобережной части «Южного транзита».

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники отремонтируют 50 км трассы на Казахстан На эти цели из бюджета выделено 2 млрд рублей.