НСО вошла в десятку регионов по объему финансирования нацпроектов

Губернатор Андрей Травников подытожил выполнение национальных проектов в регионе и обозначил задачи по внедрению новых инициатив:

— Наши приоритеты остаются неизменными: задача – полноценно участвовать во всех федеральных программах. Я уверен, что нам удалось ее достичь – мы вошли в десятку субъектов Российской Федерации по финансированию нацпроектов. Общая сумма достижений превышает 230 миллиардов рублей. Для справки, это сопоставимо со средним ежегодным бюджетом нашего региона. Отвечая на вопрос о наличии бюджета на развитие, можно сказать, что почти каждый пятый рубль в последние годы был направлен на эти цели. За пять лет мы достигли объемов строительства и ремонта в социальных, медицинских и образовательных учреждениях, которые не наблюдались в нашем регионе на протяжении последнего десятилетия. Запуск национальных проектов с финансированием более 30 миллиардов рублей в этом году показывает, что впереди много работы. Она не станет легче, и новые проекты, в которых участвует Новосибирская область, будут требовать значительных усилий.

Губернатор также отметил важность строгого контроля за подрядчиками и проектировщиками, которые могут не выполнить свои обязательства, и предупредил о том, что муниципалитеты, не справляющиеся с реализацией нацпроектов, будут временно исключены из программ до завершения всех неоконченных работ.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников информировал главу региона о результатах выполнения национальных проектов. Каждый год Новосибирская область занимает позицию в первой десятке субъектов Российской Федерации по финансированию национальных инициатив. За шесть лет, 2019-2024 годы, в Новосибирской области на реализацию национальных проектов направлено более 233 млрд рублей, из них в 2024 году – более 33 млрд рублей. В рамках проектов «Образование», «Демография» и «Здравоохранение» построено 40 детских садов (7415 мест), 14 школ (12650 мест), 9 сосудистых отделений, 16 центров амбулаторной онкологической помощи и 135 фельдшерско-акушерских пунктов, охватывающих все муниципальные районы области. На средства проекта «Культура» было открыто 25 модельных библиотек, 11 детских школ искусств и 7 виртуальных концертных залов. Также отремонтировано более 1700 км дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», а в области жилья благоустроено 422 общественных пространства и 664 дворовых территорий. В 2025-2030 годах планируется участие в 12 новых национальных проектах с более чем 31 миллиардом рублей на реализацию.