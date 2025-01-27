Рынок раздельного сбора отходов в Новосибирске монополизируется

Договор АО «Спецавтохозяйство» с ГК «Тайгер-Сибирь» на вывоз раздельно собранных отходов (РСО) в Новосибирске действует до 28 февраля. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе «САХ».

— В настоящий момент АО «САХ» полностью выводит вторсырье из своих контейнеров и в случае необходимости из «тайгеровских» зеленых кубов и высоких желтых сеток. Пластик, картон, стекло и жесть из контейнеров отправляются на объекты обработки в соответствии с территориальной схемой Новосибирской области, которая регулирует работу с отходами на территории региона, — подчеркнули в компании.

Напомним, на минувшей неделе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу отрегулировать вывоз раздельно собранных отходов. Генеральный директор АО «САХ» Александр Южаков сообщал, что на середину января 2025 года в регионе были установлены более тысячи таких контейнеров. Полностью решить проблему с переполненными контейнерами для вторсырья регоператор планирует в течение полутора месяцев и стабилизировать ситуацию с вывозом РСО к марту.

В пресс-службе мэрии редакции Infopro54 напомнили, что «Спецавтохозяйство» начало устанавливать на мусорных площадках в городе новые контейнеры для раздельного сбора мусора в октябре 2024 года, после того как частная компания перестала вывозить вторсырье из своих емкостей и жители Новосибирска стали массово жаловаться на переполненные баки. При этом представители компании «Арктика Сити», которая ранее работала на рынке переработки отсортированного вторсырья, заявляли, что с января 2022 года компания «Тайгер-Сибирь» осуществляла перевозки РСО за свой счет, а это гарантированные убытки.

На момент публикации материала получить комментарий в ГК «Тайгер-Сибирь» редакции не удалось. Однако участник рынка, знакомый с ситуацией в компании, рассказал, что «Тайгер-Сибирь» дали два месяца, чтобы убрать емкости, под предлогом того, что они не соответствуют техническим требованиям. К 5 февраля «Тайгер», по его словам, снимет последние из 1800 баков, которые размещались в Новосибирске.

— Странная ситуация, на мой взгляд. Компания работала на рынке РСО 11 лет, и все это время баки соответствовали требованиям, а сейчас в моменте перестали. Сегодня компания сдает баки, которые закупала на собственные средства, в металлолом, а регоператор тратит бюджетные деньги и деньги жителей на покупку новых. Причем баки «Тайгера» были двухкубовые, а «САХ», устанавливает кубовые, то есть их нужно будет вывозить чаще, что ведет к росту транспортных расходов, а при сборе РСО это существенная часть затрат, — говорит собеседник редакции.

Эксперт отметил, что фактически сейчас в Новосибирске происходит монополизация рынка РСО. Об опасности этого тренда участники рынка предупреждали еще в 2020 году, когда регоператором была «Экология-Новосибирск».

— Компания с опытом сбора, транспортирования, обработки более 11 лет, проводившая постоянные экскурсии для детей, экологические уроки в школах, оказалась не нужна городу. Почему так происходит в нашем Новосибирске — мне непонятно. Хватит ли мощностей у САХ для того, чтобы перерабатывать все сырье, собранное в рамках РСО, пока сказать сложно. Насколько я знаю, предприятия группы «Тайгер-Сибирь» вторсырье, собранное САХ, на переработку сейчас не принимают. Предприятия ГК переведены на работу в одну смену, — пояснил собеседник Infopro54.

Стоит отметить, что в 2025 году в Новосибирской области запланировано открытие экопромышленного парка, где будут размещаться предприятия, отрабатывающие технологии переработки вторсырья. Новые мощности в парке планировали запустить и предприятия группы «Тайгер-Сибирь»: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО «ТБО», которые хотели создать восемь производств.

Ранее редакция сообщала, что программа раздельного сбора отходов в Новосибирске начала «схлопываться» в 2022 году, когда «Арктика Сити» остановила сортировочный завод.